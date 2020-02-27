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إقالة شرطى أمريكى من منصبه بسبب اعتقاله طفلة عمرها 6 سنوات..فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 04:21 ص
إقالة شرطى أمريكى من منصبه بسبب اعتقاله طفلة عمرها 6 سنوات..فيديو الفطلة فى سيارات الشرطة
وكالات

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أقالت السلطات الأمريكية فى ولاية فلوريدا شرطيا من منصبه بسبب اعتقاله طفلة فى السادسة من عمرها ، وكشفت شبكة أخبار "سي أن أن" بأن شرطيا فى أورلاندو بولاية فلوريدا أقيل من منصبه لاعتقاله طفلة فى السادسة من عمرها قبل نحو 6 أشهر.
 
وبثت "سي إن إن" فيديو وثق لحظة اعتقال الطفلة كايا رول من طرف شرطة أورلانو فى فلوريدا، وكان ذلك داخل مدرستها شهر سبتمبر 2019.
 
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الطفلة في سيارة الشرطة
 
ورغم أن القصة تعود لبداية السنة الدراسية، إلا أن الفيديو الذي بثته "سي أن أن"، أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعى بالرغم من تأكيدها (القناة) أن الشرطي أقيل من منصبه بعد الحادثة بقليل.
 
 

 

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