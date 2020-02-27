إقالة شرطى أمريكى من منصبه بسبب اعتقاله طفلة عمرها 6 سنوات..فيديو

وكالات

أقالت السلطات الأمريكية فى ولاية فلوريدا شرطيا من منصبه بسبب اعتقاله طفلة فى السادسة من عمرها ، وكشفت شبكة أخبار "سي أن أن" بأن شرطيا فى أورلاندو بولاية فلوريدا أقيل من منصبه لاعتقاله طفلة فى السادسة من عمرها قبل نحو 6 أشهر.

وبثت "سي إن إن" فيديو وثق لحظة اعتقال الطفلة كايا رول من طرف شرطة أورلانو فى فلوريدا، وكان ذلك داخل مدرستها شهر سبتمبر 2019.

الطفلة في سيارة الشرطة

ورغم أن القصة تعود لبداية السنة الدراسية، إلا أن الفيديو الذي بثته "سي أن أن"، أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعى بالرغم من تأكيدها (القناة) أن الشرطي أقيل من منصبه بعد الحادثة بقليل.

I’m sorry the girl is 6 years old, why would any school call the police! Are you seriously telling me that their behaviour policy is so poor that they need to call the police! Why not call the parents. Astonishing pic.twitter.com/MtclZ6evAC — Lewis (@Techguy7771) February 26, 2020 وكما ذكر موقع الحرة فالفيديو يظهر لحظة تكبيل يدي الطفلة بالأصفاد وهي تبكي قائلة "ما هذا؟ أهذا لي؟ لا أريد أصفادا، لكن الشرطي لم يكترث وواصل تكبيل يديها"، الشرطي اقتاد الطفلة خارج المدرسة وهي تبكي وتبدو عليها علامات الذعر، قالت له "أعطيني فرصة ثانية" لكنه لم يكترث وتابع وهي تبكي وتردد "لا أريد صعود سيارة الشرطة". غضب عارم ساد مواقع التواصل الاجتماعي ومدينة أورلاندو عندما نشرت وسائل الإعلام الفيديو، ولا سيما عند معرفة سبب كل ذلك. ففي يوم الحادثة، انتابت الطفلة نوبة غضب وأصبحت تبكي وتصرخ، بحسب شهادات مدرسين في المدرسة، ثم حاولت ضرب أحد المدرسين.

Arrested a SIX-YEAR-OLD. For having a TANTRUM. The cop's been fired, but everybody else involved needs jail, firing, or a lawsuit. The school officials. The other cop on the scene. EVERYBODY. https://t.co/X6yIiYtBtO — N. K. Jemisin (@nkjemisin) February 26, 2020

أم الطفلة أكدت أنها تعاني من تقلبات مزاجية نتيجة عدم تمكنها من النوم كما يجب، وذلك في تصريحات أدلت بها الأربعاء لقناة "سي أن أن".