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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالمحلة

الخميس، 27 فبراير 2020 11:04 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالمحلة إنقلاب سيارة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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أصيب صباح اليوم 5 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة طنطا، أمام قرية عياش مركز المحلة، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام .

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق المحلة طنطا، وانتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وكانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قد شهدت إصابة مٌسن فى العقد السابع من العمر بكسور وإصابات خطيرة، بعد أن صدمته سيارة مُسرعة فر قائدها هاربا خشية القبض عليه، وتم نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورد إشارة لشرطة النجدة بإصابة مُسن صدمته سيارة مُسرعة أثناء عبوره طريق طنطا – القاهرة بمنطقة قحافه دائرة القسم.

 

انتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث وتبين إصابة شخص يدعى " ح.س. ب" 61 سنة، بكسور وجروح متفرقة، وتم نقله بالإسعاف لمستشفى جامعة طنطا لإسعافه، وتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

على جانب آخر، لقى طفل مصرعه بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، وذلك إثر حادث تصادم سيارة أثناء عبورة الشارع الرئيسى أمام منزله بمنطقة كوبرى العشرة، وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام، حيث تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية أخطارا من شرطة النجدة بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام بوصول الطفل "ياسين خ ز" البالغ من العمر 4 سنوات، مصابا باشتباه ارتجاج ونزيق فى المخ وكسر العضمة الخلفية فى المخ ونزيف بالبطن والصدر، وذلك نتيجة حادث سيارة قامت باصطدامه منطقة كوبرى العشرة أمام منزله، وتم محاولة إسعافه بقسم العناية المركزة للاطفال ولكن توفى بعد أقل من نصف ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


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