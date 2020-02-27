إصابة عامل ونجله فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسب معاكسة ربة منزل بكفر شكر

القليوبية - نيفين طه

أصيب عامل ونجله برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين بالأسلحة النارية بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، لقيام أحد أفراد الطرف الثاثى بمعاكسة زوجة المجنى عليه، مما نشب بينهما مشاجرة أصيب خلالها العامل ونجله تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بحدوث مشاجره ومصابين بناحية قرية البقاشين– دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من:

طرف أول " ع . ع .ح " 55 سنة عامل، ومقيم البقاشين دائرة المركز مصاب بجرح سطحى بالرأس، ونجلة "ك.ع"23 سنة، عاطل ومقيم البقاشين – دائرة المركز مصاب برش خرطوش بالصدر.

وطرف ثان "م.ع" 50 سنة نجار مسلح ومقيم البقاشين – دائرة المركز، ونجل عمه المدعو "ا.ا" 34 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بين الطرفين لقيام الثالث بمعاكسة زوجة الأول، واليوم حدث بينهم مشادة كلامية على إثر تلك الخلافات تطورت لمشاجره تعدى خلالها كل طرف منهما على الأخر بالضرب وقيام الثانى والثالث بإطلاق أعيره نارية خرطوش نتج عنه إصابة الثانى .

جرى إخطار اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المبين وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم بإرشاد المتهمان الثانى والثالث ضبط عدد 2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع المستخدمين فى الواقعه والتحفظ عليهما.

تحرر عن ذلك، المحضر جنح مركز شرطة كفر شكر لسنة 2020م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.