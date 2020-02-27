إسرائيل تعلق رحلاتها إلى إيطاليا وتايلاند بسبب تفشى فيروس "كورونا" فيهما

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أعلنت شركة "العال" الرئيسية للخطوط الجوية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها إلى إيطاليا وتايلاند نظرًا لتفشى فيروس "كورونا" المستجد فى البلدين.

وأكدت الشركة أنها ستؤجل انطلاق خطوطها الجوية المباشرة إلى طوكيو حتى شهر إبريل المقبل، حيث كان من المقرر أن ينطلق الخط الجوى بين طوكيو وتل إبيب فى الـ11من مارس القادم .. حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وأضافت ، أنها ستستمر فى تعليق رحلاتها إلى بكين وهونج كونج حتى شهر مايو المًقبل، لتحذو بهذا حذو شركات طيران أخرى علقت أو قلصت رحلاتها إلى الصين بسبب تفشى فيروس كورونا.