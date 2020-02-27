إدارة المخاطر والتغيير وإدارة المشروعات مقررات اختيارية لطلاب جامعة بنها

القليوبية - نيفين طه

عقدت لجنة تطوير المناهج والمقررات الدراسية بجامعة بنها، إجتماعها العاشر برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضور أعضاء اللجنة وممثلى الكليات.

وقال المغربى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها المقترح المقدم من اللجنة بشأن المقررات الدراسية الإختيارية كمتطلبات جامعة ومنها (إدارة المخاطر والتغيير - مبادئ ريادة الأعمال - ادارة المشروعات - مصر الأفريقية - الهوية المصرية - مبادئ البحث العلمى).

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تم أيضا مناقشة الاقتراح المقدم لإنشاء برنامج للدراسات الدولية ، مشيرا إلى أنه جارى استطلاع أراء الكليات لتحديد المقررات الاختيارية والمحتوى العلمى لها.

وفى سياق آخر أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرار بتكليف الدكتور أحمد عبدالوهاب الشيخ المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب ببنها للعمل مديرا تنفيذيا لمكتب رعاية المبعوثين العائدين من الخارج.

وكان السعيد قد أصدر قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكلية التربية النوعية وشملت القرارات تعيين الدكتورة غادة عبدالفتاح الأستاذ بقسم الإقتصاد المنزلى وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هانى شحته الأستاذ بقسم التربية الموسيقية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة قيام الدكتورة هالة يحيى السيد الأستاذ بقسم رياض الأطفال بأعمال رئيس مجلس القسم وقيام الدكتور معروف أحمد معروف الأستاذ بقسم التربية الفنية بأعمال رئيس مجلس القسم.

وأشار الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بمحافظة القليوبية، أن الجامعة حريصة على أختيار أكفأ الأساتذة للمساعدة على تطور العمل التعليمى والجامعى بين الطلاب فى الجامعة .

كما أنة يتم ضخ دماء شبابية جديد بجميع الأقسام بمختلف الكليات بجامعة بنها ، ويتم أختيارهم بعناية فائقة وفقا لمؤهلاتهم وعملهم الخدمى والتعليمى طيلة فترة مشاركتهم العمل فى الجامعة منوها ، أنه يتم عمل حركة تغييرات وترقيات للعديد من الأساتذة بجميع الكليات بالجامعة لبث روح التطوير وأن العمل هو أساس الترقى فقط لكى يبذل الجميع كافة مجهوداتهم لرفع العمل التعليمى الجامعى وسيلقى من جميع مسؤولى الجامعة كافة المشاركة والتقدير .

وأشار إلى أن الجامعة تولى جميع قطاعاتها الخدمية للطلاب اهتماما كبيرا ، ومن أهم تلك القطاعات هو قطاع المبعوثين من الخارج والذى يهتم بشؤون الأطباء الحاصلين على منح بجامعات مختلفة على مستوى العالم، ليتم التواصل معهم وتذليل كافة العقبات التى تقف حائل فى مسيرتهم العلمية .