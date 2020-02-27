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إحالة المتهمين بقتل شاب بالشرقية لسرقة هاتفه المحمول لمحكمة الجنايات

الخميس، 27 فبراير 2020 01:45 م
إحالة المتهمين بقتل شاب بالشرقية لسرقة هاتفه المحمول لمحكمة الجنايات هيئة محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينية، اليوم، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق الكلية، إحالة تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص لقيامهم بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول، إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحديد جلسة لمحاكمتهم بتهمة القتل.

 

تعود أحداث القضية رقم 5117 لسنة 2019 جنايات صان الحجر لسنة 2019، والمقيدة برقم 732 لسنة 2019 كلى شمال الزقازيق، ليوم 28 أبريل، عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، فى نهاية شهر أبريل الماضي، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر بالعثور على جثة" محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولا، إثر إصابته بطلق ناري، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائى بفرع الشرق الذى قاده العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، إلى قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات، وتم تحديدهم وضبطهم هم كل من " محمد ك م" 27 سنة مقيم تمى الإمديد الدقهلية، و" حسن ع ح" 25 سنة مقيم أولاد صقر، و" السيد م إ" 27 سنة مقيم أولاد صقر، و" عثمان أ ر" 29 سنة مقيم صان الحجر، و" سلامة ال م " 23 سنة عامل مقيم دائرة مركز أولاد صقر، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة والسيارة، وتبين إرتكابهم الواقعة لسرقة المجنى عليه بالإكراه وعندما قاموهم تمكنوا من قتله وسرقة هاتفه المحمول، وبالعرض على نيابة الحسينية قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات للمحاكمة.

 


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