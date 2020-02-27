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أهالي قرية الشقر بالقليوبية يشكون من ميل أحد أعمدة الإنارة

الخميس، 27 فبراير 2020 07:00 ص
أهالي قرية الشقر بالقليوبية يشكون من ميل أحد أعمدة الإنارة اعمدة الانارة
القليوبية إبراهيم سالم

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اشتكى أهالي قرية الشقر التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، من وجود أحد أعمدة الكهرباء المائلة بأحد شوارع القرية، ما يتسبب في فزع المواطنين من التخوف من سقوطه في أي وقت، والذي قد ينجم عنه كارثة كبيرة ووفاة مواطنين نتيجة التعرض للصعق الكهربائي، خاصة أن العمود بشارع ضيق.

وأكد الأهالي في شكواهم لـ"اليوم السابع"، أن العمود ازداد ميله خاصة بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة منذ يومين، خاصة أن غالبية شوارع القرية لم يتم رصفها، وأنه إذا لم يتم التدخل سريعًا سيتعرض المواطنون بالمنطقة لكوارث نتيجة عدم إصلاح العمود.

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.


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سيبها علينا

اعمدة الكهرباء

الشقر

كفر شكر

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