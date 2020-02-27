اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أم تقتل رضيعتها بمادة كاوية.. ومحكمة جنايات دمنهور تحيل أوراقها للمفتى

الخميس، 27 فبراير 2020 02:26 م
أم تقتل رضيعتها بمادة كاوية.. ومحكمة جنايات دمنهور تحيل أوراقها للمفتى المستشار عبد الحي بقوش
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت اليوم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر والمنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبد الحي بقوش وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة وأمير أبو العز، بإحالة أوراق " سحر ا ا " ربة منزل إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامها، وذلك بتهمة قتل طفلتها الرضيعة عن طريق إعطائها مادة كاوية للتخلص منها بأحد المراكز الطبية الخاصة بالبحيرة.
 
وحددت هيئة المحكمة جلسة 30 أبريل للنطق بالحكم على باقى المتهمين فى القضية وهم: "إبراهيم "ف أ " والد المتهمة و"أحمد إ ال" عم المتهمة و"محمد ج ال" و"محمد ع ال" "طبيبان".
 
كانت البداية عند اكتشاف طاقم التمريض بأحد المراكز الطبية بمركز الرحمانية بالبحيرة، وجود أثار اهتراء شديد على فم إحدى الرضيعات بالمركز وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمركز اتضح أن والدة الطفلة طلبت من التمريض أن ترضعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية  وأرضعت بها طفلتها.
 
وأثبت تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة الرضيعة أن المادة الكاوية التى تسببت فى قتل المجنى عليها تسببت فى فشل وظائف التنفس للمجنى عليها وأدت لوفاتها.
 
وقامت النيابة العامة بإحالة والد المتهمة واثنين من الأطباء المركز الطبى للمحاكمة باتهامات الاشتراك فى تزوير أوراق الطفلة المجنى عليها وإخفاء أدلة تورط المتهمة فى هذه الجريمة الشنيعة.
 
 

 


المستشار عبد الحي بقوش

جنايات دمنهور

قاتله طفلتها

البحيره

الطب الشرعى

ام تقتل طفلتها

اعدام قاتلة طفلتها

قتل طفلة فى البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة