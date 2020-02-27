جدير بالذكر أن المستوى الثالث من التحذير يدعو إلى «إعادة النظر في السفر، بما يعني تجنبه بسبب وجود مخاطر جادة على السلامة والأمن»، وتقدم الخارجية الأمريكية مزيدا من النصح والتحذير لرعاياها الراغبين في السفر إلى دول هذا التصنيف.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن ألف و595 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس مع 12 حالة وفاة. وتم تأكيد إصابة أول جندي تابع للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بالفيروس أمس وهو رجل يبلغ من العمر 23 عاما في بلدة "تشيلجوك" بجنوب شرق البلاد.