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أمريكا تدير ظهرها لأردوغان بسبب تصرفاته فى سوريا

الخميس، 27 فبراير 2020 04:12 ص
أمريكا تدير ظهرها لأردوغان بسبب تصرفاته فى سوريا القوات التركية تتواغل فى سوريا
وكالات الأنباء

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طالبت تركيا، منظومة الدفاع الجوي الأمريكية بنشر بطاريات "باتريوت" على حدودها مع سوريا. في الوقت الذى أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن قواته ستحرر مواقع المراقبة التركية المحاصرة في إدلب مع نهاية فبرايرالجاري على خلفية تقدم قوات النظام السوري في تلك المنطقة.

بدوره، أعلن المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، لم تتخذ قرارا بشأن الطلب التركي بنشر بطاريات "باتريوت" الأميركية في تركيا، بالقرب من الحدود السورية.

وجاء إعلان البنتاجون متزامنا مع زعم أردوغان أن مشكلة بلاده في إدلب هي عدم إمكانيتها استخدام المجال الجوي.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، أن القوات الأمريكية لا تنوى العودة إلى الحدود السورية التركية، ونوه إسبر، في جلسة استماع بمجلس النواب، إلى عدم وجود إمكانية في الوقت الحالي لعودة قواته إلى الحدود السورية التركية، كما كشف أن إدلب هي المنطقة الأكثر تعقيدا من بين جميع المناطق، نظرا لالتقاء العديد من أطراف الصراع هناك.

يذكر أن أردوغان كان قال، الأربعاء، إن تركيا لن تتراجع خطوة في إدلب وستبعد قوات النظام إلى ما وراء مواقع المراقبة، وذلك مع تسجيل قوات النظام السوري المزيد من التقدم العسكري في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا.

كما انتقد الموقف الروسى بشأن الوضع في إدلب، على الرغم من أن موسكو تحدثت عن نتائج إيجابية في محادثاتها مع أنقرة.

يأتي هذا على وقع استمرار الحملة العسكرية التي أطلقها النظام السورى فى ديسمبر الماضي، بهدف استعادة مناطق واسعة فى إدلب، بغطاء جوى روسى، حيث سيطر لجيش السورى على 24 قرية وبلدة خلال الـ 48 ساعة الماضية بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق من الأربعاء.

كما دخل الجيش السورى أمس الأول الثلاثاء، مدينة كفر نبل الاستراتيجية، في حين احتفظت الفصائل المسلحة بنقاطها بالقرب من بلدة النيرب غرب مدينة سراقب وسط اشتباكات متواصلة وقصف بري وجوي مكثف.

يشار إلى أن الجيش السورى بات تسيطر على نحو نصف محافظة إدلب التي شنت عليها في ديسمبر هجوما واسع النطاق بإسناد جوي روسي.


سوريا

تركيا

اردوغان

امركا

ادلب

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