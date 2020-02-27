ألسن الأقصر تستضيف مؤتمر "اللغة جسر التواصل بين الشعوب".. 3 مارس المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستضيف مدينة الأقصر في الفترة من الثالث حتى الخامس من شهر مارس المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي حول "اللغة.. جسر التواصل بين الثقافات"، وذلك بمشاركة باحثين من ألمانيا، وإيطاليا، والبرازيل وفلسطين والعراق والإمارات، بجانب مصر، وذلك تحت إشراف كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر.

ومن جانبه صرح الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، بأن المؤتمر الذي تنظمه الكلية برعاية رئيس الجامعة الدكتور بدوى شحات، وستتم مناقشة 80 بحثًا وورقة عمل، وتدور الأبحاث وأوراق العمل حول محاورة بحثية عدة، بينها: علوم النص، وعلوم اللغة، والدراسات في مجال الترجمة من وإلى العربية، وتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، والعلوم البينية بين الفن والموسيقى والأدب، وأدب الأطفال، والحوار بين الثقافات.

فيما قال رئيس جامعة الأقصر الدكتور بدوى شحات لـ"اليوم السابع"، إن مؤتمر "اللغة.. جسر التواصل بين الثقافات"، يأتي في إطار مشروع يهدف لاستعادة الوجه الثقافي لمدينة الأقصر، واستعادة الدور الحضاري للمدينة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرًا إلى أن الأقصر هي المدينة التى انبثق منها فجر الضمير الإنساني، وشهدت وقبيل آلاف السنين، ومنها خرج ضوء المدنية والثقافة والفنون للعالم أجمع.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن ذلك المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات الدولية التي ترعاها الجامعة، بعد أن شهدت المحافظة انطلاق فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، حيث تضمن المنتدى العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية و"معرض للفنون البصرية – مهرجان الأفلام القصيرة – سمبوزيوم – مهرجان المطبخ الأفريقي – المائدة المستديرة" بالإضافة إلى مؤتمر علمي دولي محكم وزيارات ميدانية حضارية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى حتى الخميس 27 فبراير الجاري، بمشاركة نحو 250 فنانا وعالما ومثقفا في شتى أنواع الفنون التشكيلية "جرافيك - تصوير- نحت" من 20 دولة من "أفريقيا وآسيا وأوروبا"، كما يقام على هامش المنتدى معرض الفنون البصرية والسمبوزيوم تحت عنوان الحوار الفني التشكيلي مع أفريقيا والذى يستمر حتى الخميس 12 مارس المقبل.