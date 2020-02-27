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أخر تطورات أعمال إنشاء محور ترعة الزمر الجديد لربط شمال وجنوب الجيزة.. فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 04:35 م
أخر تطورات أعمال إنشاء محور ترعة الزمر الجديد لربط شمال وجنوب الجيزة.. فيديو أعمال إنشاءات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تسابق الأجهزة المعينة الزمن بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وإدارة المرور والشركة المنفذة، لأعمال إنشاء محور ترعة الزمر للانتهاء من إنشاء الطريق فى المدة المحددة لها، الذى يعد رابط للعديد من المحاور، لتنظيم حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية و 26 يوليو، وصفط اللبن وشارع البحر الأعظم، والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع الزحام بالطرق.
 
 
ومن جانبها عززت، اليوم الخميس الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
 
كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
 
 

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