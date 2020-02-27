أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا بمصر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة الإجراءات الإحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة الإجراءات الإحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

الحكومة: نستهدف زيادة النمو الاقتصادى لـ6%.. وخفض البطالة 2020-2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.





بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

أكد السفير هيثم جلال، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية فى إيران، عدم وقوع إصابات حتى الآن بين أعضاء الجالية المصرية فى إيران من فيروس كورونا، قائلا: "لا توجد إصابات بفيروس كورونا بين المصريين فى إيران، وأن أعضاء البعثة المصرية وأسرهم بخير ويتبعون كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية".

الحضور والانصراف بالتوقيع.. الكويت توقف نظام البصمة خوفا من انتشار كورونا

أكد دیوان الخدمة المدنیة الكویتي الیوم الخمیس وقف العمل بنظام البصمة في الجھات الحكومیة اعتبارا من 1 مارس المقبل وحتى 31 من الشھر نفسه، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

الأهلي للجبلاية: التظلم إجراء أولى قبل تصعيد الشكوى للفيفا

أوضح مسئولو الأهلى موقفهم من تأكيد اتحاد الكرة أن النادى نفذ عقوبات لجنة الانضباط، رغم بيانه الرسمى بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، مؤكداً أنها خطوة فى طريق التصعيد للمحكمة الدولية.

مرتضى منصور يؤكد لوفد الترجى ترحيبه بحضور جماهير بطل تونس "بدون تذاكر

رحب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بوفد الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، وذلك على هامش الدعوة المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لمسؤولي بطل تونس، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقان، على ستاد القاهرة الدولى، فى السادسة من مساء غداً، الجمعة، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

اختراق البريد الإلكترونى لجوارديولا.. وتهديد ببيع محتوياته بـ100 ألف إسترلينى

كشف تقرير عن قيام شخص باختراق البريد الإلكتروني للإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عارضا بيع محتوياته مقابل 100 ألف جنيه إسترلينى، مؤكدا أنه يمتلك أرقام هواتف كل اللاعبين وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وتفاصيل يمكن استخدامها بطريقة غير قانونية لمهاجمة نجوم آخرين.

تأجيل مباراة سالزبورج ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي بسبب إعصار نمساوى

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، تأجل مباراة ريد بول سالزبورج النمساوى ضد اينتراخت فرانكفورت الألمانى فى إياب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى والتى كان من المقرر اقامتها فى العاشرة مساء اليوم على ملعب "ريد بول آرينا".

رجالة منفوخة زى البالونة

يقدم ملابس غريبة وسبب فكرتها كلب

.. Harikrishnan

تقديم أزياء يمكن أن نطلق عليها اسم "فانتازيا" من الأشياء التي يحرص عليها عدد كبير من مصممي الأزياء في العالم خلال عروضهم الخاصة، رغبة منهم في جذب الأنظار إلى تصميماتهم بشكل كبير، ويبدو أن هذا هو ما فكرة فيه مصمم الأزياء الناشئ Harikrishnan من خلال تقديمه مجموعة من الملابس المنفوخة التي تشبه البالون في تصميمها.





حلاق من بعيد لبعيد.. حيلة جديدة للوقاية من فيروس كورونا.. "فيديو

تداول رواد موقع تويتر فيديو لابتكار أحد الحلاقين الصينيين أسلوبا وقائيا خلال قيامه بالحلاقة، بينما لم يتسنى التأكد من صحته، حيث أشار البعض إلى أن الفيديو الغرض منه السخرية.





إصابة نائبة الرئيس الإيرانى بفيروس كورونا المتفشى فى البلاد

أفاد مراسل روسيا اليوم، بإصابة معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وأعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل فى مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام فى إحدى مستشفيات العاصمة طهران.





دار الإفتاء: سماع أغانى الحب بين الزوجين والوطنية جائز.. فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهو البث الذى تجريه الدار بشكل دروى للإجابة عن أسئلة المتابعين، ومن بين الأسئلة التى وردت اليوم سؤال نصه: "ما هو حكم الاستماع إلى الأغانى؟".

فيديو.. سر صناعة السجق على طريقة المطاعم

أعدت عدسة دوت مصر تقريرا مصورا عن سجق الشارع مع أحد الباعة، والذى من خلاله سنوضح الفرق بين السجق السليم صحيا وغير القابل للاستهلاك الأدمى مفرقا بين الأمرين، كما استعرض التقرير كيفية وطريقة إعداد السجق، بطريقة شهية تسهل على ربات البيوت تجهيزه لأسرتها بمنتهى الأمان، بدلا من تناوله خارج المنزل.

وفاة سفير إيران الأسبق لدى مصر بعد إصابته بفيروس كورونا فى مدينة قم

أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل فى مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام فى إحدى مستشفيات العاصمة طهران.





جامعة الإسكندرية تستضيف مؤسس أول سوق إلكترونية مصرية لتنمية مهارات الطلاب

تستضيف جامعة الإسكندرية، الأربعاء المقبل، رائد الأعمال الشاب محمد وحيد، مؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية مصرية تحت شعار "صنع فى مصر"، فى حوار مفتوح مع الطلاب وأصحاب الأفكار الرائدة والفاعلين ضمن الأنشطة الإنتاجية والفنية بالجامعة، يشمل موضوعات ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وآفاق التنمية والعمل المستقل.





الكويت تؤجل امتحانات جميع المراحل الدراسية إلى بعد عيد الفطر بسبب كورونا

صرح وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتى الدكتور سعود هلال الحربى، بأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات، والتى تأتى تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية حول تطورات انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين بالوزارة، حسبما ذكرت صحيفة قبس الكويتية