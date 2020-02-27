أخبار المحافظات اليوم.. أم تقتل رضيعتها بمادة كاوية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أم تقتل رضيعتها بمادة كاوية.. ومحكمة جنايات دمنهور تحيل أوراقها للمفتى

قضت اليوم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر والمنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبد الحي بقوش وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة وأمير أبو العز، بإحالة أوراق " سحر ا ا " ربة منزل إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامها، وذلك بتهمة قتل طفلتها الرضيعة عن طريق إعطائها مادة كاوية للتخلص منها بأحد المراكز الطبية الخاصة بالبحيرة.



المستشار عبد الحى بقوش

وحددت هيئة المحكمة جلسة 30 أبريل للنطق بالحكم على باقى المتهمين فى القضية وهم: "إبراهيم "ف أ " والد المتهمة و"أحمد إ ال" عم المتهمة و"محمد ج ال" و"محمد ع ال" "طبيبان".

كانت البداية عند اكتشاف طاقم التمريض بأحد المراكز الطبية بمركز الرحمانية بالبحيرة، وجود أثار اهتراء شديد على فم إحدى الرضيعات بالمركز وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمركز اتضح أن والدة الطفلة طلبت من التمريض أن ترضعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية وأرضعت بها طفلتها.

وأثبت تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة الرضيعة أن المادة الكاوية التى تسببت فى قتل المجنى عليها تسببت فى فشل وظائف التنفس للمجنى عليها وأدت لوفاتها. وقامت النيابة العامة بإحالة والد المتهمة واثنين من الأطباء المركز الطبى للمحاكمة باتهامات الاشتراك فى تزوير أوراق الطفلة المجنى عليها وإخفاء أدلة تورط المتهمة فى هذه الجريمة الشنيعة.

إحالة أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول للمفتى

قضت جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، بإحالة أوراق 5 من المتهمين فى واقعة تخريب أنابيب البترول إلى مفتى الجمهورية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم.

جاء ذلك اليوم خلال عقد محكمة جنايات دمنهور، آخر جلساتها للنطق بالحكم فى واقعة تخريب خط المواد البترولية، بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.

الجنايات تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبد الحليم، بالإعدام على الجزار صاحب واقعة ذبح أسرة كفر الدوار. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق " شريف ع .ر " جزار - المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة وحرق منزلهم " بمركز كفر الدوار بالبحيرة إلى مفتى الديار المصرية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامه.

فيما طالب محمد عبد العزيز محامى المتهم المحكمة بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، خاصه وأنه كان يعانى من مرض الفصام وأنه كان نزيل فى مستشفى الأمراض النفسية، مضيفا أنه لا يعقل قيام المتهم بذبح أسرة كاملة من أجل سرقة مواشى، خاصة وأنه من أسرة ميسورة الحال ولا ينقصه مال، وأن أسرته عرضت مبلغ 20 مليون جنيه على ورثة الضحايا ليتنازلوا عن حقهم المدنى فى القضية.فى المقابل طالب محامى المدعين بالحق المدنى حسن أبو المجد وشيماء فرج من المحكمة عدم الالتفات لهذا الطلب وذلك لوعى المتهم الواضح وإدراكه الكامل لأفعاله.

جنايات شبرا الخيمة تحدد 25 مارس للتصديق على حكم إعدام قاتلة والدها

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا عيد والمستشار تامر حجازي قرارا بإجماع الآراء على إحالة أوراق قاتلة والدها بعزبة العرب ببهتيم بشبرا الخيمة لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة المقررة بشأنها وحددت المحكمة جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة.

وتعود أحداث القضية بتلقي الأجهزة الأمنية اخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بشأن وفاة مجدى م ا 55 عاما تاجر أراضي، ووجود آثار احمرار دائرى حول الرقبة، وبسؤال كل من زوجته م. ع. 46 عاما ربة منزل، وابنته م م 21 عاما ربة منزل، قررا أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته ولم يعللا سببا لوجود آثار حول الرقبة .

تم تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث، وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المتوفى نظراً لوجود خلافات عائليه بينهما ، حيث أقرت بارتكاب الواقعة بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بحوالي 15 عاما مما أحدث العديد من الخلافات وجعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام في محافظة مرسي مطروح منذ فترة. وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل، مما ولد لديها حالة كراهية تجاهه ودفعها للتخلص منه.

فنى يقتل صاحب مصنع للخلاف على أولوية المرور بالشارع فى شبرا الخيمة

لقى صاحب مصنع مصرعه على أيدى فنى بمشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور بالشارع، حيث قام المتهم بدفع المجنى عليه على الأرض، فأصيب بكسر بالجمجمة أودى بحياته، تم نقل المتوفى للمستشفى والتحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من المدعو "خ. ع." 34 سنة، صاحب ورشة تصنيع كراسى ومقيم فى دائرة مركز قليوب وأبلغه بحدوث مشاجرة بين شقيقه المدعو "أ. ع. ع." 33 سنة، صاحب مصنع كراسى بناحية أم بيومى – دائرة مركز قليوب، والمدعو "أ. ع. ا. " 25 سنة فنى الوميتال– دائرة القسم، بسبب الخلاف على أولوية المرور حال سير شقيقه بالسيارة خاصته والمشكو فى حقه بالدراجة النارية بشارع ترعة الشابورى – الكابلات – بهتيم – دائرة القسم، قام خلالها الأخير بدفع شقيقه، مما أدى لسقوطه أرضاً وارتطام رأسه بالطريق وحدوث إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

إصابة 38 مواطنا فى حادث قطار مطروح ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن إصابة 38 مواطنًا جراء خروج جرار قطار عن القضبان أثناء توجهه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث نقلت المصابين، إلى مستشفيات الضبعة والعلمين والحمام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مشيرا الى أن جميع الإصابات طفيفة، حيث تروحت ما بين سحجات وكدمات وجروح وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة تماما.

محافظ شمال سيناء يقرر إنشاء صندوق لدعم التعليم

أصدر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا إنشاء صندوق لدعم التعليم للصرف منه على مختلف الأنشطة على مستوى المحافظة. وأوضح المحافظ أثناء لقائه مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة برئاسة محمد زاهر، أن الصندوق سيخصص للصرف منه على دعم الأنشطة التعليمية نظرا لعدم وجود موارد كافية لذلك في المدارس بسبب عدم تحصيل الرسوم الدراسية كاملة من الطلاب.

وطالب المحافظ بزيادة دور مجلس الأمناء وتفعيله لدعم العملية التعليمية على مستوى المدارس بجميع المراحل التعليمية مع إيجاد ضوابط محددة لعمل مجالس الأمناء في المدارس دعما للأنشطة والعملية التعليمية.

محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى ووفدا من الخارجية الألمانية

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ كاى كرويتسبيرجر القنصل الألمانى بالقاهرة ووفد من وزارة الخارجية الالمانية، وأكد المحافظ على العلاقة القوية والمتميزة بين مصر وألمانيا على المستوى الرئاسى والشعبى وأن السائح الألمانى مرحب به دائما فى شرم الشيخ وكافة المدن السياحية بجنوب سيناء لما له من مكانة خاصة لدى المصريين.

وتناول اللقاء بحث تداعيات فيرس كورونا وانتشاره العالمى والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة حيال هذا الأمر. وأشار اللواء خالد فودة، أن محافظة جنوب سيناء خالية من المرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات والسيطرة على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية فضلا على حملات التوعية الموجهة للمواطنين، وكذا الاستعداد الدائم للمستشفيات حيال ظهور أى حالات، وأشاد القنصل وأعضاء الوفد بهذه الإجراءات التى لمسوها بأنفسهم.