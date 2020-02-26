37 مرشحا على 7 مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية

انتهت نقابة المهندسين بالقليوبية، من استعداداتها لإنطلاق انتخابات التجديد النصفي على 7 مقاعد بمجلس النقابة، حيث تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتي بلغت 37 مرشحا، على تلك المقاعد، والتى من المقرر إجراء الانتخابات الجمعة المقبلة بنادى بنها الرياضى، فى العاشرة صباجا وحتى السابعة مساءً.
وفي هذا السياق قال المهندس تامر رمضان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية، إنه تم فتح باب الترشح بالنقابة فى 8 يناير الماضى وحتى 23 يناير الماضى، وتم إعلان الكشوف النهائية عقب غلق باب الطعون، مشيرا إلى أنه ستجرى الإنتخابات على 7 مقاعد، وهى " 2 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول"، وذلك من خلال 12 لجنة بنادى بنها الرياضى، الجمعة المقبلة، والتى ستنطلق فى العاشرة وحتى السابعة مساءا من نفس اليوم، وبدء الفرز وإعلان النتائج بعدها مباشرة.
وأكد "رمضان" لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء العملية الإنتخابية فى كافة مراحلها بمنتهى الحيادية تجاة كافة المرشحين، بإشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أن إجمالى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالقليوبية يبلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت هم من قاموا بسداد اشتراكات عام 2019.
وأوضح "رمضان"، أنه يتم تسليم الناخب ورقتين عند دخوله لجنة التصويت، الورقة الأولى خاصة بانتخابات الناقبة الفرعية بالقليوبية، يختار بها الناخب 7 مهندسين بالتخصصات التي يجرى عليها الانتخاب، والورقة الثانية خاصة بمجالس الشعب "ميكانيكا، مدنى، عمارة، كهرباء" يختار بها الناخب 5 مرشحين فوق السن، و2 تحت السن، أما باقى الشعب يتم اختيار 3 فوق السن، و2 تحت السن.
وفى هذا السياق قال المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين بالقليوبية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، حيث أن المرشحين جميعا أصحاب أفكار منيرة للنقابة، موضحا أنه سيعمل مع كل ما ستنجم عنه نتائج الانتخابات، وما يهدفه هو صالح مهندسى القليوبية فى المقام الأول والوصول بالنقابة إلى الأفضل.
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (1)
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (2)
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (3)
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (4)
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (5)
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