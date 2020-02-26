37 مرشحا على 7 مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

انتهت نقابة المهندسين بالقليوبية، من استعداداتها لإنطلاق انتخابات التجديد النصفي على 7 مقاعد بمجلس النقابة، حيث تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتي بلغت 37 مرشحا، على تلك المقاعد، والتى من المقرر إجراء الانتخابات الجمعة المقبلة بنادى بنها الرياضى، فى العاشرة صباجا وحتى السابعة مساءً.

وفي هذا السياق قال المهندس تامر رمضان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية، إنه تم فتح باب الترشح بالنقابة فى 8 يناير الماضى وحتى 23 يناير الماضى، وتم إعلان الكشوف النهائية عقب غلق باب الطعون، مشيرا إلى أنه ستجرى الإنتخابات على 7 مقاعد، وهى " 2 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول"، وذلك من خلال 12 لجنة بنادى بنها الرياضى، الجمعة المقبلة، والتى ستنطلق فى العاشرة وحتى السابعة مساءا من نفس اليوم، وبدء الفرز وإعلان النتائج بعدها مباشرة.