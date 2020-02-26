3 عوامل تجعل الرجال أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية، عن أن فيروس كورونا التاجي الجديد يشكل تهديدًا قاتلاً للرجال، وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الرجال هم أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض، المسمىCovid-19، مقارنة بالسيدات.



ضغط الدم

منذ ظهور الفيروس الجديد في الصين في نهاية شهر ديسمبر، توفي 2760 شخصًا وأصيب أكثر من 81000 ألف شخص على مستوى العالم.





مرض السكر الذى يصيب الرجال فى الصين اكثر من النساء

في الأسابيع الستة الأولى من تفشي المرض، كانت أعداد الذكور والإناث المصابة بـ Covid-19 متساوية تقريبًا، لكن معدلات بقائهم على قيد الحياة تختلف بشكل ملحوظ 1.7% من النساء توفين مقارنة بـ 2.8 % من الرجال.

يعتقد الخبراء أن هناك بعض الأسباب لهذا التناقض، بما في ذلك بعض الخيارات البيولوجية وغيرها من أنماط الحياة.

وقالت الصحيفة، إن غسل اليدين يعد من أفضل الطرق للوقاية من العدوى، ولكن تشير دراسات متعددة إلى أن النساء أكثر عرضة لغسل أيديهن واستخدام الصابون أكثر من الرجال.



اعرف سبب وفاة الرجال عن النساء بسبب فيروس كورونا

قال أكيكو إيواساكي، أستاذ علم المناعة بجامعة ييل، لصحيفة نيويورك تايمز، إن الرجال قد يكون لديهم "شعور زائف بالأمان" بشأن فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، فإن الرجال الصينيين أكثر عرضة للتدخين من النساء، ما قد يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

في الواقع، يوجد في الصين أكبر عدد من المدخنين في العالم، حيث يمثلون حوالي ثلث المدخنين في العالم، ولكن 2% منهم فقط من النساء.

وفي الوقت نفسه، أفاد 16.5% من الرجال حوالي 3.9 مليون، و13% من النساء حوالي 3.2 مليون أنهم مدخنون حاليون.

الرجال الصينيون لديهم أيضًا معدلات أعلى من ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، ومرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر من النساء، كل هذه الحالات يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات بعد إصابة فيروس كورونا.



امراض القلب

وأضافت الدكتورة صبرا كلاين، عالمة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، لصحيفة نيويورك تايمز: "هذا هو النمط الذي رأيناه مع العديد من الإصابات الفيروسية في الجهاز التنفسي، يمكن أن يكون للرجال نتائج أسوأ، مضيفة: "لقد رأينا هذا مع الفيروسات الأخرى، المرأة تقاتلهم بشكل أفضل.

تظهر الأبحاث أيضًا أن النساء ينتجن استجابات مناعية أقوى بعد اللقاحات، كما أنهن يقمن بتعزيز الاستجابات المناعية للذاكرة، والتي تحمي من مسببات الأمراض التي يتعرضن لها كأطفال.



التدخين يسبب ضعف مناعة الرجال ضد الفيروسات

وأوضحت الدكتورة جانين كلايتون، مديرة مكتب أبحاث صحة المرأة في المعاهد الوطنية للصحة: ​​"هناك شيء ما حول الجهاز المناعي للإناث الأكثر نشاطًا".

وأكدت الصحيفة قد يكون السبب في ذلك هو أن هرمون الأستروجين الجنسي الأنثوي، يلعب دورًا في قوة المناعة، وحقيقة أن النساء يحملن كروموسومات تحتوي على جينات مرتبطة بالمناعة، كما تأثر الرجال بشكل غير متناسب خلال فاشيات السارس والفيروس كورونا.

أظهرت دراسة نشرت في دورية حوليات الطب الباطني، أن عددًا أكبر من النساء أصبن بمرض السارس في هونج كونج عام 2003، لكن معدل الوفيات كان أعلى بنسبة 50 % فى الرجال ، قتلت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية 32 % من الرجال المصابين مقارنة بنسبة 25.8 % من النساء.

كشفت أرقام من مجلة لانسيت، أن متوسط ​​عمر المرضى كان 55.5 عامًا، بما في ذلك 67 رجلاً و 32 امرأة.

قالت كاتبة العلوم أنجانا أهوجا، في مقالها في صحيفة "فاينانشيال تايمز": "إنه تناقض لافت للنظر، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض حالية مثل أمراض القلب والسكري."

وأضافت، أن الأسباب المحتملة للاختلافات بين الرجال والنساء هي التدخين، وتغيير العلاج في المستشفى والاختلافات الهرمونية التي يمكن أن تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للذكور.