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خالد صلاح
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3 أشياء هامة لإنقاص الوزن "القوة والعزيمة والإرادة".. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:27 م
3 أشياء هامة لإنقاص الوزن "القوة والعزيمة والإرادة".. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل
تقرير خاص

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إنقاص الوزن يشعر مريض السمنة بالملل والإكتئاب لأنه يحرم نفسه من متع الحياة فلا يستطيع تناول الطعام الشهى، وإذا خضع لحمية غذائية سرعان ما يقلع عنها فيعود وزنه.

الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح فى التقرير التالى الأشياء التى يجب توافرها لدى مريض السمنة للتخلص من الوزن الزائد.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ"اليوم السابع" أن ثلاث أشياء يجب توافرها فى مريض السمنة قبل أن يبدأ فى إنقاص وزنه هى القوة والعزيمة والإرادة وهى تلك المبادرة الرابعة التى أطلقتها مؤخراً والتى حملت شعار "مش هنسلم للسمنة"، فيجب توافر الثلاثة أشياء السالفة الذكر وأن يكون للمريض الرغبة فى تغير نمط حياته للأفضل، فالتخلص من السمنة ليس مجرد وقت وينتهى الأمر، لأنه إذا عدنا إلى العادات الغذائية الخاطئة سيعود الوزن مرة أخرى لما كان عليه من قبل.

وأكدت أن التخسيس لا يحتاج من مريض السمنة إلى مجهود فالآن أصبح بإمكانه أن ينقص وزنه وهو جالس فى مكانه دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب فى العيادة، لافتة أنه بمجرد الدخول على صفحتها فى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، يجد المريض قائمة كبيرة من أسماء متخصصين التغذية ضمن الفريق الخاص بها، وأرقام تليفوناتهم للتواصل معهم، والمتابعة مع مريض السمنة على مدار اليوم، فقط يقوم المريض بإعلان رغبته فى انقاص وزنه، ويقوم احد الفريق بالتواصل معه مباشرة.

 

 

3 اشياء يجب توافرها لدى مريض السمنة قبل البدء في التخسيس
3 اشياء يجب توافرها لدى مريض السمنة قبل البدء في التخسيس

 

وأشارت إلى أنه فى البداية يتم التعرف على الطول والوزن والعمر، ثم التعرف عن ما إذا كان المريض يعانى من مشاكل صحية أم لا أو يخضع لعلاج يومى، أم يعانى من ضغط أو سكر أو امراض القلب، ايضا اقوم بالتعرف على منطقة تجمع الدهون، وحالته الصحية أن كان مريض سكر أو يعانى من أى خلايا دهنية فى البطن، أم شخص سليم ويعانى من دهون موضعية ففى هذه الحالة يكون التعامل مختلف، فالمادة الفعالة التى أرشحها لمريض السكر ليست هى المادة الفعالة المرشحة للشخص العادى، أيضا أقوم بالتعرف على شهية المريض عن ما إذا كان شهيته مفتوحة أو متوسطة أو لا يتناول طعاماً كثيرا ورغم ذلك يزيد فى الوزن، أيضا التعرف على اسلوبه وعاداته فى تناول للطعام.

 

6 طرق للتخسيس عبر الفريق الطبي للدكتورة دعاء سهيل
6 طرق للتخسيس عبر الفريق الطبي للدكتورة دعاء سهيل 

 

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل أنه بالتعرف على عادات هذا المريض ومواعيد تناوله للطعام اذا وجد انه يتناول الطعام ليلا انصحه بالا يفعل ذلك لان الغدة الدرقية الطبيعية تفرز هرمون الحرق في الساعات النهارية وليست الليلية، لذلك فتنظيم مواعيد الطعام لهذا المريض شيء هام للغاية، مع تنظيم تناوله للجرعات الخاصة بكورس التخسيس الذي أقدمه له وفقاً للحالة الصحية الخاصة به.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

 

للتواصل-دعاء-سهيل
 

 

الفريق-الطبي
 

 

 

 

 


الدكتورة دعاء سهيل

كورس التخسيس

التخسيس اون لاين

الأرادة

انقاص الوزن

مرض السكر

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