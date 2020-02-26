15 معلومة عن أحمد زويل أبو كيمياء الفيمتو فى ذكرى ميلاده

يوافق اليوم الأربعاء 26 فبراير، ذكرى ميلاد عالم الكيمياء المصرى أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999، لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، ويعتبر هو رائد علم كيمياء الفيمتو، ولقب بـ"أبو كيمياء الفيمتو".

"اليوم السابع"، يقدم 15 معلومة عن الراحل أحمد زويل فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1ـ ولد أحمد حسن زويل فى مثل هذا اليوم 26 فبراير 1946، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ثم انتقل فى سن الرابعة مع أسرته إلى مدينة دسوق بكفر الشيخ.





2- التحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ، وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء، وعمل معيدًا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء.

3- سافر إلي الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ثم عمل باحثا فى أكثر من جامعة هناك.

4- تدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذاً رئيسياً لعلم الكيمياء بها.

5- حصل زويل على الجنسية الأمريكية عام 1982.

6- ابتكر الدكتور أحمد زويل، نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض، والوحدة الزمنية التى تلتقط فيها الصورة هى فيمتو ثانية، وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية.





7- نشر أكثر من 350 بحثًا علميًا فى المجلات العلمية العالمية المتخصصة مثل مجلة ساينس ومجلة نيتشر.

8- حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء لسنة 1999 لأبحاثه فى مجال كيمياء، وهو أول عالم مصرى وعربى يفوز بجائزة نوبل فى الكيمياء.

9- ورد اسمه فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة التى تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة.





10- حصل وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عام 1995.

11- كما حصل على قلادة النيل العظمى وهى أعلى وسام مصرى.





12- فى أبريل 2009، أعلن البيت الأبيض عن اختيار زويل ضمن مجلس مستشارى الرئيس الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والذى يضم 20 عالمًا مرموقًا فى عدد من المجالات.

13ـ 2 أغسطس 2016 هو تاريخ وفاة العالم الكبير بالولايات المتحدة.





14ـ وضعته أمريكا فى قائمة شرف تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة.

15- توفى أحمد زويل بتاريخ 2 أغسطس 2016 في الولايات المتحدة بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز السبعين، وأقيمت له جنازة عسكرية في 7 أغسطس، شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادات الدولة.