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وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنتين لتجديد واختيار قيادات بالتعليم لـ136 متقدما

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:43 م
وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنتين لتجديد واختيار قيادات بالتعليم لـ136 متقدما اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لجنة الموارد البشرية للعام الحالى 2019، بمقر مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ، للتجديد لمدة أخرى لمن تم اختياره بلجنة الموارد البشرية 2015 فى وظائف الإدارة المدرسية، مدير ووكيل مدرسة لـ 66 متقدماً بإدارات الحامول، ودسوق، وسيدى سالم، وفوه، بحضور أعضاء اللجنة، ومديرى الإدارات المعنية.

كما ترأست وكيل الوزارة لجنة تقييم واختيار موجه أول تعليم بالمديرية، وموجه أول تعليم بإدارات المستوى الاول "دسوق التعليمية، وسيدى سالم التعليمية، وشرق كفر الشيخ التعليمية، وموجه تعليم بجميع الإدارات، لـ 70 متقدماً.

وضمت اللجنة الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء، ونائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور سمير عبدالحميد القطب، رئيس قسم أوصل التربية بكلية تربية كفر الشيخ، وعلاء فوقى مدير عام بالتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، وحسنى ندا، كبير باحثين قانونيين بالشئون القانونية بالمحافظة، وإيمان الأودن، مدير عام بمديرى التنظيم والإدارة، وإبراهيم عبدالفتاح خضر، مدير عام بالشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وسلامة الويشى، مدير التعليم العام، وسعد كامل مدير الشئون القانونية بالمديرية، وأمانة سر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشراقية، وأعضاء إدارة التنسيق ياسر السعدني، وعبد الفتاح نصار.

وعلى جانب أخر أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الإدارة بالفِرق، أحد أهم عوامل النجاح فى الإدارة، ولنا فى علمائنا القدوة، كما فى قصص نجاح الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدى يعقوب، مشيرة إلى أن القائد الناجح الذى ينجح فى إدارة فريق العمل بما يتناسب وقدرات أعضاء الفريق.

جاء ذلك فى محاضرتها ألقتها وكيل الوزارة، بحضور مديرى الادارات النوعية بديوان عام المديرية ،ضمن منظومة المحاضرات التى تقدمها إدارة التدريب بديوان المديرية برئاسة الدكتور وائل اغا، مدير إدارة التدريب.

وأضافت وكيل الوزارة، هناك سمات يجب أن تتوافر فى القائد، صفات تؤثر فيمن حوله ويتفاعل معهم، ويقرأ وجوههم، ولابد أن يترك للقائد حرية الحركة فى إدارة فريقه، وهذا لا يعنى عدم تدخل السلطة الأعلى فى الوقت المناسب، مشيرة إلى أن فريق العمل يجب أن يكون بينهم تقارب، وتواصل مما يؤدى إلى تحقيق النجاح، ويجب أن توزع المهام بما يتناسب مع كل عضو فى الفريق، بما يضمن نجاح كل عضو فى مهمته ،مؤكدة أن تنظيم العمل والتخطيط له قبل بدأه، أهم عوامل نجاحه.

وأضافت: على القائد أن يدير فريقه بذكاء ،خاصة إذا كان أحد الأعضاء معوقا لعمل الفريق، ويعمل على كيفية احتوائه والتعامل معه، كما وضحت أن هناك سمات مثل الاحترام و الأمانة و الشفافية، واتفاقهم على أليه وأهداف محددة لتنفيذ المهام المنوطة بكل عضو، ولابد من التنمية المهنية لأعضاء الفريق والتواصل التكنولوجى واستخدام التقنيات الحديثة.

وأضافت وكيل الوزارة أن تعدد الأعضاء يؤدى إلى تعدد الرؤى، وأثبتت ذلك عمليا من خلال تعدد وجهات نظر الدارسين للصورة الواحدة التى عرضتها على الشاشة لتؤكد أن تعدد الرؤى مفيد لمعرفة تفاصيل الموضوع.

كما أشارت إلى كسر الجمود ليكون انطلاقة للإبداع ضاربة المثل بنموذج تدريبى تلقته بالولايات المتحدة الأمريكية، ولابد من تحديد الأهداف قبل تقسيم العمل، مؤكدة أن التخطيط للعمل أهم من العمل نفسه.

 

 


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