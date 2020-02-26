وفاة ممرضة فى إيران بعد إصابتها بفيروس كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف نشطاء إيرانيون وفاة ممرضة شابة تدعى نرجس تبلغ من العمر 25 عاما، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد فى إحدى مستشفيات محافظة جيلان شمال إيران.

وارتفعت حالات الوفيات إلى 19 شخصا والإصابات لـ 139 بحسب أحدث إحصائية اعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، وذلك بعد وفاة 4 حالات جديدة.

📣خبری در فضای مجازی درباره مرگ پرستار ۲۵ ساله بیمارستان‌ میلاد لاهیجان منتشر شده است، با وجود این‌که وزارت بهداشت هنوز علت مرگ این پرستار جوان را اعلام نکرده اما منابع غیررسمی از فوت #نرجس_خانعلی_زاده به علت #کرونا خبر می‌دهند. pic.twitter.com/8RYRJKHyhz — خبرگزاری ایمنا (@imna_farsi) February 26, 2020

وفى أحدث احصائياتها، بلغ عدد الإصابات والوفيات بالفيروس فى مدينة قم 15 شخصا، و9 فى إقليم جيلان و4 فى العاصمة طهران، وشخص فى إقليم مركزى و 3 فى خوزستان و2 فى سيستان وبلوشستان وشخص فى كرمانشاه وشخص فى اردبيل وشخص فى مازندران وشخص فى لرستان وشخص فى سمنان و2 فى كهجيلوية وشخص فى هرمزجان.

وأثر تفشي المرض، قال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن رئيس السلطة القضائية أمر بمتابعة خاصة لأوضاع السجناء من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومواجهته.وأعلن عن ترتيبات صحية وقضائية خاصة في سجون البلاد بعد انتشار الفيروس في إيران، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وبتساقط عدد من المسئولين الإيرانيين فى بؤرة الفيروس، أعلنت إيران رسميا عن إصابة وزير الصحة فى البلاد بفيروس كورونا إيراج حريرجى، بعد أن ظهر أمس فى مؤتمر صحفى بجوار متحدث حكومة روحانى يتصبب عرقا، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحى وفقا لوكالة إيلنا الإيرانية.

وكان أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جائت نتائجه ايجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة.وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسي، ودعا للافراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشي الفيروس فى السجون.

وأجل جلس خبراء القيادة فى إيران جلسته الأولى بعد الانتخابات بسبب فيروس كورونا، كما أجلت السلطات الإيرانية افتتاح معرض الكتاب فى دورته الـ 33 فى العاصمة طهران، إلى بعد شهر رمضان، بسبب مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتتسارع وتيرة انتشار كورونا فى إيران وتمتد إلى السكن الطلابى فى الجامعات، وكشف عبد المجيد خوشنود مساعد شئون الطلبة فى جامعة خواجه نصير طوسي فى طهران، عن اصابة طالب فى هذه الجامعة بكورونا، ويخضع للحجر الصحى الان، وأكد على اخلاء جميع المساكن الطلابية لهذه الجامعة واخضاع المخالطين له فى غرفته للحجر الصحى.

وتواجه الصحة الإيرانية اتهامات بالتستر على المرض حتى تفشيه فى مدن مختلفة، وتبقى إيران البلد الثانى بعد الصين فى دائرة خطر تفشى هذا الفيروس القاتل وبؤرة محتملة لانتشاره إلى بلدان الجوار الخليج العربى، وذلك بعد حالات الاصابة المؤكدة التى أعلنت عنها بلدان الخليج والتى جائت من إيران.

وفى السابق قالت المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز، إن الفيروس "ربما جاء من عمال صينيين يعملون في قم وسافروا إلى الصين"، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

بدوره أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد أزاد تعليق الرحلات الدينية وزيارة الأماكن المقدسة مع العراق بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد وفقا لوكالة فارس.

وتسبب الفيروس القاتل فى حالة هلع بين الإيرايين، وقامت السلطات الإيرانية بعملية تعقيم، لوسائل النقل العام في العاصمة طهران، وسط هلع بين الإيرانيين من كورونا المستجد.