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وصول طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك لمقابر مصر الجديدة تمهيدا لدفنه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:21 م
وصول طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك لمقابر مصر الجديدة تمهيدا لدفنه طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك
كتب كريم صبحى ـ عبد الله محمود - تصوير عمرو مصطفي

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وصلت، الطائرة التى تقل جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى منطقة مقابر مصر الجديدة، والتي سيتم دفنه بها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، التى تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة، من مسجد المشير طنطاوى. 

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء الموافق 25 فبراير 2020.

 ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا   المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

ونكس مجلس الوزراء، العلم  حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (1)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (2)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (3)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (4)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (5)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (6)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (7)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (8)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (9)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (10)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (11)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (12)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (13)
 
طائرة جثمان الرئيس الأسبق مبارك (14)

جنازة مبارك

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موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

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وفاة مبارك

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حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

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