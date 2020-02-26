سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع البريطانى يعلن برنامجا يحل محل الرادع النووى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:00 ص
وزير الدفاع البريطانى يعلن برنامجا يحل محل الرادع النووى وزير الدفاع البريطانى بن والاس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الدفاع البريطانى بن والاس، يوم الثلاثاء، بدء برنامج يحل محل الرادع النووى فى البلاد.

وقال والاس فى بيان، "لضمان احتفاظ الحكومة برادع فعال من خلال عمل الغواصة دريدنوت كلاس المزودة بصواريخ باليستية، فإننا نستبدل رأسنا النووى الحالى من أجل التعامل مع التهديدات المستقبلية والبيئة الأمنية".

كانت وزارة الصحة البريطانية، طالبت رعاياها القادمين من شمال إيطاليا بالقيام بعزل ذاتي، وذلك بعد تفشى فيروس "كورونا" فى إيطاليا حيث سجلت 7 حالات وفاة و229 حالة إصابة بالفيروس، وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية دعت رعاياها بتجنب الاختلاط بالمواطنين والتواصل مع خدمة الصحة الوطنية حتى فى ظل عدم وجود أعراض للإنفلونزا.

ويواجه قرابة 10 آلاف شخص بشمال إيطاليا، قيود السفر خشية تفشى فيروس "كورونا"، ولم تتوصل إيطاليا حتى الآن إلى المريض الأول الذى كان مصدر انتشار المرض فى البلاد.

و كانت الحالة السابعة قد لقيت مصرعها فى إيطاليا مساء أمس الإثنين؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس فى البلاد الـ 200 حالة

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن السلطات الإيطالية عزلت 12 بلدة فى الوقت الذى تسارع فيه لاحتواء التفشى الأكبر لفيروس "كوفيد 19" فى أوروبا، والذى دفع النمسا تجميع فريق عمل خاص لدراسة مراقبة الحدود.

وكانت النمسا قد رفضت مساء الأحد دخول قطار قادم من إيطاليا إلى حدودها بعد أن أبلغت هيئة السكك الحديد الإيطالية السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية أن هناك شخصين لديهما أعراض حمى على متن القطار القادم للبلاد.


بريطانيا

رادع نووى

دفاع بريطانيا

كورونا

ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة