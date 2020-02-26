وزير الدفاع البريطانى يعلن برنامجا يحل محل الرادع النووى

رويترز

أعلن وزير الدفاع البريطانى بن والاس، يوم الثلاثاء، بدء برنامج يحل محل الرادع النووى فى البلاد.

وقال والاس فى بيان، "لضمان احتفاظ الحكومة برادع فعال من خلال عمل الغواصة دريدنوت كلاس المزودة بصواريخ باليستية، فإننا نستبدل رأسنا النووى الحالى من أجل التعامل مع التهديدات المستقبلية والبيئة الأمنية".

كانت وزارة الصحة البريطانية، طالبت رعاياها القادمين من شمال إيطاليا بالقيام بعزل ذاتي، وذلك بعد تفشى فيروس "كورونا" فى إيطاليا حيث سجلت 7 حالات وفاة و229 حالة إصابة بالفيروس، وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية دعت رعاياها بتجنب الاختلاط بالمواطنين والتواصل مع خدمة الصحة الوطنية حتى فى ظل عدم وجود أعراض للإنفلونزا.

ويواجه قرابة 10 آلاف شخص بشمال إيطاليا، قيود السفر خشية تفشى فيروس "كورونا"، ولم تتوصل إيطاليا حتى الآن إلى المريض الأول الذى كان مصدر انتشار المرض فى البلاد.

و كانت الحالة السابعة قد لقيت مصرعها فى إيطاليا مساء أمس الإثنين؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس فى البلاد الـ 200 حالة

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن السلطات الإيطالية عزلت 12 بلدة فى الوقت الذى تسارع فيه لاحتواء التفشى الأكبر لفيروس "كوفيد 19" فى أوروبا، والذى دفع النمسا تجميع فريق عمل خاص لدراسة مراقبة الحدود.

وكانت النمسا قد رفضت مساء الأحد دخول قطار قادم من إيطاليا إلى حدودها بعد أن أبلغت هيئة السكك الحديد الإيطالية السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية أن هناك شخصين لديهما أعراض حمى على متن القطار القادم للبلاد.