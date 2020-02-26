وزير الخارجية الصربى يزور الصين

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن وزير الخارجية الصربى إيفيسا داتشيتش، وهو أيضا النائب الأول لرئيس وزراء البلاد، سيقوم بزيارة رسمية للصين، ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، تأتى الزيارة تلبية لدعوة من مستشار الدولة الصينى ووزير الخارجية وانج يي.

كان رئيس منظمة الصحة العالمية وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، رفض تأكيد أن أزمة الفيروس التاجي وصلت إلى مستويات وبائية، وذلك على الرغم من الارتفاع المفاجئ في الحالات.وذلك على الرغم من "القلق البالغ" لانتشار الحالات إلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والبحرين والكويت وعدة دول أخرى.

واعترف الدكتور تيدروس أدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية، بأن عدد حالات الإصابة ارتفعت بفيروس COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية بشكل "يثير قلقًا عميقًا" لكنه لم يصل إلى حد إعلان المرض بأنه وباء، والذي يعرف بأنه الانتشار العالمي غير المنضبط لمرض جديد.

وقال: "إن الزيادة المفاجئة في الحالات الجديدة أمر مثير للقلق بالتأكيد، وهناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان تفشي المرض قد أصبح الآن وباءً أم لا، ولكن في الوقت الحالي، لا نشهد انتشارًا عالميًا غير مسبوق لهذا الفيروس ولا نشهد مرضًا أو موتًا واسع النطاق."

من جانبها قالت هيئة الأمم المتحدة إن الأزمة كانت بالفعل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى تحذير لمدة شهر.