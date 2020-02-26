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وزيرة الصحة تكلف حازم الفيل برئاسة البعثة الطبية المصرية للحج

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:10 م
وزيرة الصحة تكلف حازم الفيل برئاسة البعثة الطبية المصرية للحج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور حازم الفيل، مدير مستشفى معهد ناصر، برئاسة البعثة الطبية المصرية المقرر إيفادها إلى السعودية لموسم الحج هذا العام.
 
ونص القرار الذي حمل رقم 124 لسنة 2020، على تكليف الدكتور سعد مكي مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بالعمل نائبًا لرئيس البعثة الطبية.
 
كانت شددت وزارة الداخلية على ضرورة توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن اختيار الجهة التى يريد الحج من خلالها "قرعة - سياحة – تضامن"، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل منه طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أى جهة أخرى عقب إجراء القرعة.
 
 
وتحرص وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكي والمدنى مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.
 
وتوفر بعثة الحج عدد كبير من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وكذلك التنسيق مع أطباء وزارة الصحة لتنظيم جلسات الغسيل الكلوى، وجلسات الكيماوى، للمرضى المحتاجين خلال آداء المناسك.
 
ولا تكتفى بعثة الداخلية بذلك، وإنما يتم الاتفاق مع علماء من الأزهر والأوقاف لشرح المناسك للحجاج وتعريفهم بها، والإجابة عن أية استفسارات قد تشغل بال الحاج طوال فترة الرحلة المقدسة، ويتم الاستعانة بالشرطة النسائية لمساعدة السيدات من كبار السن والمرضى فى أداء المناسك بسهولة ويسر، خاصة أثناء التحرك من مكان لأخر.
 
وتخصص بعثة الداخلية غرفة عمليات بالأراضي المقدسة لمتابعة أحوال الحجاج  على مدار 24 ساعة وتتابع الحجيج منذ مغادرته مطار القاهرة الدولى حتى وصوله إلى الأراضى المقدسة، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسخير كافة الإمكانات لرعاية الحجيج نفسيا ودينيا وصحيا، ويتم ربط غرفة العمليات المركزية بمكة المكرمة مع الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية لمعرفة كافة البيانات عن الحجاج بدءا من مواعيد مغادرتهم من القاهرة وحتى وصولهم إلى الأراضى المقدسة وتسكينهم فى فنادقهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، فضلا عن تخصيص عدد من الضباط ليكونوا فى استقبالهم بمطار جدة أو الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، وتناشد بعثة حج الداخلية دوما جميع ضيوف الرحمن، الالتزام بتعليمات بعثة الحج، التى هى جميعها فى صالحهم، لأنها تضمن راحتهم وسلامتهم وتمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر، وعدم الانشغال عن أداء الفريضة، والتركيز فقط على أداء المناسك.
 
 
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الصحة

الحج

الداخلية

بعثة الحج الطبية

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