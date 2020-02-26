سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 11 حالة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:45 ص
وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 11 حالة كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 11 حالة، إثر تسجيل إصابتين جديدتين.
وأوضحت (الصحة) الكويتية - في بيان صحفي - أن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مضيفة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس، وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.
كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت الليلة الماضية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى 9 حالات، مشيرة إلى أن الحالة الجديدة المصابة بالفيروس لمواطنة، كانت ضمن المسافرين القادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي.


كورونا

فيروس كورونا

الكويت

وزارة الصحة الكويتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة