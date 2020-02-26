وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 11 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 11 حالة، إثر تسجيل إصابتين جديدتين.
وأوضحت (الصحة) الكويتية - في بيان صحفي - أن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مضيفة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس، وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.
كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت الليلة الماضية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى 9 حالات، مشيرة إلى أن الحالة الجديدة المصابة بالفيروس لمواطنة، كانت ضمن المسافرين القادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي.
وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 11 حالةالأربعاء، 26 فبراير 2020 07:45 ص
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 11 حالة، إثر تسجيل إصابتين جديدتين.
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