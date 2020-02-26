ورشة عمل "فحص النزاهة الأكاديمية للإنتاج العلمى" بجامعة الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

نظمت الوحدة الرقمية بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم ورشة عمل بعنوان "فحص النزاهة الأكاديمية للإنتاج العلمى لمنتسبى جامعة الفيوم"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا أبو السعود، مدير مركز معلومات الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم ، وإشراف الدكتور محمد عيسي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأدارت الورشة الدكتورة زينب أبو الخير مدير وحدة المكتبة الرقمية مؤكدة على أهميتها فى زيادة المعرفة للباحثين بجامعة الفيوم، حيث تضمنت الورشة طرق الفحص الأكاديمى لأبحاث الترقيات أو الرسائل العلمية لمرحلتى الماجستير والدكتوراه، كما أكدت على أن عملية الاقتباس تمثل تساؤلا كبيرا فى مرحلة كتابة البحث العلمي، حيث أصبح من غير المقبول نشر أى بحث فى مؤتمر أو مجلة علمية إلا بعد احتساب نسبة الاقتباس، وبناء عليه يتم قبول أو رفض نشر البحث، حيث تتم عملية الفحص وتسليم التقرير الإجمالى للمشرف ومدير الدراسات العليا .

يذكر أنه قد صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن جامعة الفيوم استطاعت أن تظهر بتصنيف التايمز للاقتصادات الناشئة Times Emerging Economies University Rankings لعام 2020، حيث احتلت جامعة الفيوم الترتيب 12 محليًا مقارنة بالعام الماضى حيث كانت تحتل الترتيب 18 لتتقدم بنسبة 50%، كما احتلت الجامعة الترتيب 301-350 عالميًا.

وأشار الدكتور كمال غلاب وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل وممثل الجامعة للتصنيف الدولى وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات أن المرتبة التى استطاعت الجامعة تحقيقها وفقًا لتصنيف التايمز اعتمدت على عدد من المؤشرات شملت التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية والتى تعكس أولويات التنمية للجامعات فى الاقتصادات الناشئة، حيث تم استخدام بيانات عدد الطلاب المنتظمين وعدد الطلاب الوافدين ونسبة الطلبة إلى الطالبات ونسبة الطلاب لهيئة التدريس ضمن بيانات التقييم.

بالتزامن مع ذلك أعلنت هيئة التايمز Times Higher Education، رسمياً تصنيف الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة لعام 2020م، والذى أظهر تقدماً ملحوظاً بمركز الجامعة، حيث قفزت الجامعة من المركز 1001 فى أواخر عام 2019 إلى المركز 301 عام 2020 من إجمالى 25 ألف جامعة على مستوى العالم صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.