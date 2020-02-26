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هبوط بورصات الخليج مع تصاعد مخاوف فيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:07 ص
هبوط بورصات الخليج مع تصاعد مخاوف فيروس كورونا فيروس كورونا - ارشيفيه
رويترز

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تراجعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الأربعاء، حيث مُنيت بورصة السعودية بأكبر الخسائر مقتدية بهبوط الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد أن حذرت الولايات المتحدة مواطنيها أمس الثلاثاء بالتأهب لحدوث وباء محتمل.

ونبهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين أمس الثلاثاء، إلى البدء في الاستعداد لانتشار فيروس كورونا المستجد بعد تقارير هذا الأسبوع عن ظهور إصابات جديدة في عدد من البلدان الأخرى.

وفقد المؤشر السعودي الرئيسي 1.3% في التعاملات المبكرة مع هبوط جميع أسهم البنوك السعودية بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي خسر 1.1%.

وهبط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9% بينما نزل سهم البنك العربي الوطني 3.2%.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.2% ونزل سهم إعمار العقارية 1.4% وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5%.

ونزل سهم العربية للطيران 2.8 % مواصلا خسائره من الجلسة السابقة. وعلقت الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء جميع رحلات الطيران إلى إيران ومنها لمدة أسبوع على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وانخفض المؤشر القطرى 1.1% متأثرا بهبوط سهم قطر للتأمين 6.9% مع انقضاء الحق في توزيع نقدي لأكبر شركة تأمين في الخليج من حيث القيمة السوقية.

كما تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3% ونزل سهم قطر للوقود 2%.

وفقد مؤشر سوق أبوظبي 0.1% بعد نزول سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.8% وهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 0.9%.


بورصات الخليج

الأسهم العالمية

فيروس كورونا

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