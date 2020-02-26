نميرة نجم في باريس لحضور ندوة تطور قانون الاستثمار والتحكيم بأفريقيا

كتبت: هناء أبو العز

تشارك السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، بدعوة من الأكاديمية الأفريقية لممارسة القانون الدولي بباريس، في ندوة حول تطور وتكييف قانون الاستثمار والتحكيم في أفريقيا.

وألقت السفيرة كلمة في افتتاح الندوة، نعت فيها الراحل الدكتور دومبي بيل أستاذ القانون بجامعة ليون بمناسبة تأبين الأكاديمية الأفريقية لممارسة القانون الدولي له، وأشارت إلى أنه كان أحد أعمدة تطوير القانون الدولي، وأن الاتحاد الأفريقي شرف بالاستفادة من معرفته الواسعة من خلال مساهماته المختلفة. يحضر الندوة من مكتب المستشار القانوني للاتحاد الدكتور جاي فلوري والمحامية بيتلحم أريجا.

وكانت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي، قد التقت أمس في مكتبها بمقر المنظمة في أديس أبابا مع السفير شيميزو فوميو سفير اليابان في إثيوبيا، وهيروشيجيه فوميو أستاذ القانون الدولى بجامعة يوتسونوميا باليابان .

وتناول اللقاء الحديث حول الاتحاد الافريقي، وسبل دعم وتطوير العلاقات والبرامج والمشاريع الثنائية المشتركة بين المنظمة و اليابان في ضوء الشراكة المعروفة بالتيكاد ، وبحث اللقاء موضوع المحكمة الجنائية الدولية ورؤية المنظمة لحصانة رؤساء الدول .

وكانت مصر وقعت مع اليابان وعدد من الدول الأفريقية "إعلان يوكوهاما"، المكون من 13 صفحة، والذي جاء في ختام قمة "تيكاد 7"، أو مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية، والذي يهدف إلى ضخ استثمارات يابانية بقيمة 20 مليار دولار في القارة السمراء على مدار الثلاث سنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز التعاون بين اليابان وأفريقيا في العديد من المجالات وأهمها البنية التحتية عالية الجودة واستثمارات القطاع الخاص واستقرار الاقتصاديات الكلية والابتكارات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية والتنمية المجتمعية.