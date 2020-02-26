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نتنياهو: السناتور الأمريكى ساندرز أخطأ عندما وصفنى بالعنصرى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:00 م
نتنياهو: السناتور الأمريكى ساندرز أخطأ عندما وصفنى بالعنصرى بنيامين نتنياهو
رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن السناتور الأمريكى بيرنى ساندرز أخطأ عندما وصفه بالعنصرى خلال مناظرة بين المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه لم يصل إلى حد الرد على الهجوم، ورد نتنياهو، عندما سُئل على إذاعة الجيش الإسرائيلى بشأن ما وصفه محاور بهجوم ساندرز الشخصى عليه خلال مناظرة أمس الثلاثاء فى مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، قائلا "لا أتدخل فى الانتخابات الأمريكية".

وانتقد ساندرز سياسة الزعيم اليمينى الإسرائيلى تجاه الفلسطينين ووصفه بأنه "رجعى عنصرى يحكم" إسرائيل الآن، وعندما سُئل بشكل أكثر تفصيلا عن ساندرز، الذى سيصبح فى حال انتخابه أول رئيس يهودى فى تاريخ الولايات المتحدة، قال نتنياهو "ما أعتقده فى هذا الصدد هو أنه حتما مخطئ. لا شك فى ذلك".

 

وعندما سُئل عن احتمال المواجهة مع ساندرز إذا فاز الرجل الذى يصف نفسه بأنه اشتراكى ديمقراطى بالبيت الأبيض، قال نتنياهو إنه سبق وصمد فى وجه المعارضة الرئاسية الأمريكية لسياساته وسيتمكن من إعادة الكرة.

 

واتسمت علاقة نتنياهو بالرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بالتوتر وكان الاتفاق النووى مع إيران وسياسة إسرائيل الاستيطانية من أهم نقاط الخلاف.

 

ويحارب نتنياهو، أطول زعماء إسرائيل بقاء فى سدة الحكم، من أجل بقائه السياسى فى الانتخابات العامة التى ستجرى يوم الاثنين وهى الثالثة فى إسرائيل فى أقل من عام بعد جولتين غير حاسمتين فى أبريل نيسان وسبتمبر أيلول.

 

وخلال الحملة الانتخابية، نأى نتنياهو بنفسه عن التعقيب على الانتخابات الأمريكية بشكل مباشر.

 

لكنه أشاد بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوصفه أفضل صديق حظت به إسرائيل فى البيت الأبيض، مشيرا إلى قرارات ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

 


نتنياهو

ساندرز

الانتخابات الأمريكية

الجيش الإسرائيلى

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