نادى قضاة المنوفية ينعى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

كتب عادل ضرة

نعي نادي قضاة المنوفية برئاسة المستشار ثروت عامر الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك في بيان للنادي جاء فيه "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم ..

ينعى نادى القضاة بالمنوفية ببالغ الحزن والأسى رجل من أعز الرجال و أنبل و أخلص رجال الوطن قائداً و زعيماً قدم لوطنه و لشعب مصر العظيم الكثير على مدار سبعون عاماً رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق / محمد حسنى مبارك ابن القوات المسلحة البار صاحب التاريخ العسكرى المشرف قائد القوات الجوية ابان نصر أكتوبر العظيم الذى أعاد لشعب مصر العظيم و الأمه العربية عزتها و كرامتها والذى وافته المنية صباح اليوم

و اذ يتقدم نادى قضاة المنوفية بخالص العزاء و المواساة لأسرة الزعيم الراحل والرئيس عبدالفتاح السياسى رئيس جمهورية مصر العربية و للقوات المسلحة قائداً و ضباطاً و جنوداً و لجموع الشعب المصرى العظيم و للأمه العربية و ألهمنا جميعاً الصبر والسلوان . داعين المولى عز و جل أن يتغمد الزعيم الراحل بواسع رحمته و مغفرته و أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين و الصديقين و الشهداء و حسب هؤلاء رفيقا ".