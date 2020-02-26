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نادى قضاة المنوفية ينعى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:28 ص
نادى قضاة المنوفية ينعى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق الراحل حسنى مبارك
كتب عادل ضرة

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نعي نادي قضاة المنوفية برئاسة المستشار ثروت عامر الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك في بيان للنادي جاء فيه "بسم الله الرحمن الرحيم   (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم ..

ينعى نادى القضاة بالمنوفية ببالغ الحزن والأسى رجل من أعز الرجال و أنبل و أخلص رجال الوطن قائداً و زعيماً قدم لوطنه و لشعب مصر العظيم الكثير على مدار سبعون عاماً رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق / محمد حسنى مبارك ابن القوات المسلحة البار صاحب التاريخ العسكرى المشرف قائد القوات الجوية ابان نصر أكتوبر العظيم الذى أعاد لشعب مصر العظيم و الأمه العربية عزتها و كرامتها والذى وافته المنية صباح اليوم 

و اذ يتقدم نادى قضاة المنوفية بخالص العزاء و المواساة لأسرة الزعيم الراحل والرئيس عبدالفتاح السياسى رئيس جمهورية مصر العربية و للقوات المسلحة قائداً و ضباطاً و جنوداً و لجموع الشعب المصرى العظيم و للأمه العربية و ألهمنا جميعاً الصبر والسلوان . داعين المولى عز و جل أن يتغمد الزعيم الراحل بواسع رحمته و مغفرته و أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين و الصديقين و الشهداء و حسب هؤلاء رفيقا ".


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وفاه مبارك

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