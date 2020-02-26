نادى القضاة: تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على وفاة حسنى مبارك

كتبت هدى أبو بكر

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن النادى قرر تنكيس الأعلام من أعلى نادى قضاة مصر حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة 28 فبراير الجارى.

وتم تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك اليوم فى جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

وأصدر نادى القضاة بيانا ينعى فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أصدر بيانا ينعي فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك جاء فيه، "ينعي نادي قضاة مصر ببالغ الحزن قائدا وزعيما قدم لوطنه الكثير، أجل القضاء وقدره، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك الذي وافته المنية، صباح اليوم، مستذكرا تاريخ عسكري طويل ومشرف لابن من أبناء القوات المسلحة، وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".

وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.