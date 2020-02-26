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نائب محافظ كفر الشيخ يناقش خطة عمل "مشروعك" والمعوقات والتسهيلات الممكنة للشباب

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:21 م
نائب محافظ كفر الشيخ يناقش خطة عمل "مشروعك" والمعوقات والتسهيلات الممكنة للشباب عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع

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ناقش عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، خطة عمل برنامج " مشروعك " والمعوقات والتسهيلات الممكنة للشباب بالمحافظة، وذلك بحضور محمد محجوب، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية، ومروه الهطيل، مدير برنامج مشروعك بالمحافظة، والدكتور على جمعه، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح نائب المحافظ أن هذا المشروع هو مشروع قومي تتبناه القيادة السياسية بشكل جاد وحيوى لأن هذا المشروع هو أمل الشباب ويتيح للشباب فرص الاستثمار.

وكلف نائب المحافظ، بتقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعات الشباب، من خلال برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل والقضاء علي البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على الاهتمام بالشباب وتدعيمهم في كيفية اختيار المشروع الأنسب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما كلف نائب المحافظ، بعمل بيان حصر لجميع المشاريع الممولة من برنامج " مشروعك " في كل مركز ومدينة بالمحافظة، والربط بين إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وتابع نائب المحافظ، إجمالي المشروعات المقدمة بلغت 6804 مشروع، حيث تم تمويل 5754 مشروعا بإجمالي 648 مليون و515 ألف جنيه، لتوفير 13 ألف و 465 فرصة عمل بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي 81 مشروع تحت الدراسة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج‪.

وعلى جانب آخر تابع طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الندوة التثقيفية بالمركز الطبي بالحامول عن أشكال العنف ضد المرأة والزواج المبكر وختان الإناث وتنظيم الأسرة، وذلك في إطار أعمال الندوات التثقيفية لأهمية دور المرأة والارتقاء بالمجتمع، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما أشرفتَ المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على تكثيف المرور على المصالح والوحدات الخدمية بقرى سيدى سالم، حيث تم متابعة سير وانتظام العمل بالوحدة الصحية بقرية القن ودفتر الحضور والانصراف، ومدى توفير التذاكر للمرضى والأدوية والمستلزمات الطبية ومستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

 

 
 
 

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