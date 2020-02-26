نائب محافظ القليوبية تستجيب بسرعة إصلاح كوبري السواح في شبرا الخيمة.. صور

وأكد محمد الباسطي، أحد أهالي شبرا الخيمة، أنه تواصل مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وعلى الفور دفعت نائب محافظ القليوبية بالفرق الفنية لإصلاح الجزء المنهار من الكوبري، حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا لوقوع أية كوارث ينتج عنها إزهاق أرواح المواطنين.

وكان أهالى حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، طالبوا بإصلاح جزئي لكوبري السواح بعد سقوط جزء من السور الحديدي أعلى الكوبرى، ما يمثل خطورة على قائدى السيارات، ويستغيث الأهالى باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ورئيس حى شرق شبرا الخيمة، قبل حدوث كارثة بسبب تعرض حياة المواطنين للخطر، فى ظل ضعف الإنارة ليلاً أعلى الكوبرى ما يسبب حياة المواطنين للخطر.

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إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (1)



إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (2)



إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (3)



إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (4)



إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (5)