سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ القليوبية تستجيب بسرعة إصلاح كوبري السواح في شبرا الخيمة.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:47 م
نائب محافظ القليوبية تستجيب بسرعة إصلاح كوبري السواح في شبرا الخيمة.. صور إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجابت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، لشكوى أحد مواطني شبرا الخيمة، بشأن إصلاح جزئي لكوبري السواح في شبرا الخيمة، بعد سقوط جزء من السور الحديدي أعلى الكوبرى، نتيجة اصطدام سيارة نقل به منذ أسبوعين، ما أدى إلى سقوط جزء منه بالرياح.

وأكد محمد الباسطي، أحد أهالي شبرا الخيمة، أنه تواصل مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وعلى الفور دفعت نائب محافظ القليوبية بالفرق الفنية لإصلاح الجزء المنهار من الكوبري، حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا لوقوع أية كوارث ينتج عنها إزهاق أرواح المواطنين.

 وكان أهالى حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، طالبوا بإصلاح جزئي لكوبري السواح بعد سقوط جزء من السور الحديدي أعلى الكوبرى، ما يمثل خطورة على قائدى السيارات، ويستغيث الأهالى باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ورئيس حى شرق شبرا الخيمة، قبل حدوث كارثة بسبب تعرض حياة المواطنين للخطر، فى ظل ضعف الإنارة ليلاً أعلى الكوبرى ما يسبب حياة المواطنين للخطر.

 وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (1)
إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (1)

 

إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (2)
إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (2)

 

إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (3)
إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (3)

 

إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (4)
إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (4)

 

إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (5)
إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (5)

 

إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (6)
إصلاح كوبري السواح بشبرا الخيمة (6)

 

 

 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

شبرا الخيمة

كوبري السواح

حي شرق شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة