نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقة اللواء جمال مسعود، السكرتير المساعد للمحافظة والنائب أحمد سعيد شعيب، عضو مجلس النواب وفد ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" برئاسة أودا أناومي، منسق برنامج المتطوعين وأميرة رأفت كبير مسؤلي البرامج بالجايكا، يرافقهم المستشار طارق سراج، ممثلا لإدارة التعاون الدولي وصلاح رفعت سليمان، مدير عام تنمية الصناعات المحلية بوزارة التنمية المحلية وشريف زهران، مدير عام شؤن التعاون الدولي.