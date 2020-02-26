نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"

استقبل المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقة اللواء جمال مسعود، السكرتير المساعد للمحافظة والنائب أحمد سعيد شعيب، عضو مجلس النواب وفد ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" برئاسة أودا أناومي، منسق برنامج المتطوعين وأميرة رأفت كبير مسؤلي البرامج بالجايكا، يرافقهم المستشار طارق سراج، ممثلا لإدارة التعاون الدولي وصلاح رفعت سليمان، مدير عام تنمية الصناعات المحلية بوزارة التنمية المحلية وشريف زهران، مدير عام شؤن التعاون الدولي.
تأتى زيارة وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية للإسماعيلية بهدف متابعة وتفقد مراكز التدريب المهنى بالمحافظة للوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم الفنى لتطوير ودعم مراكز التدريب المهنى ومركز تلحاسب الالي بديوان عام المحافظة.
وخلال اللقاء الذى حضره العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة ومدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم تم استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لخطة دعم هيئة التعاون الدولى اليابانية لمراكز التدريب المهنى بالمحافظة والتي تستهدف تطوير نظم التدريب لاعداد الكوادر الفنية المؤهلة لاحتياجات سوق العمل وكتشمل برامج التدريب على حرف النجارة وصناعة الملابس الجاهزة والجلود.
وفى ختام اللقاء، تفقد الوفد الزائر مراكز التدريب المهنى بحى ثان الإسماعيلية للوقوف علي احتياجات المركز.
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