نائب محافظ الإسكندرية: نحرص على إعادة إحياء بحيرة مريوط

الإسكندرية- جاكلين منير

ناقش أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، متابعة أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة مريوط ومدى توفيق الأوضاع البيئية لعملية الصرف الصناعى بأغلب الشركات الواقع على البحيرة، وكذا الوقوف علي مشاكل ومقترحات تلك الشركات، وذلك خلال اجتماعه مع وفد من رئاسة مجلس الوزراء وبحضور ممثلى الشركات وجميع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع؛ أكد نائب المحافظ أننا حريصين على كافة الإلتزامات الدولية للحفاظ علي البيئة البحرية، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم كامل الدعم فى هذا الاتجاه من أجل إعادة إحياء البحيرة من جديد لتكون متنفسا للمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.



ويعد مشروع محور المحمودية أحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها محافظة الاسكندرية، والذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المحور الهام الذى يمثل شريان حياة لمحافظة الاسكندرية.





وأصبح الحلم يقترب الى الحقيقية، بعد أن استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء عدد 14 نقطة تنموية بطول المحور.





وترجع أهمية مشروع تطوير محور ترعة المحمودية بالإسكندرية ، إلى أنه سيؤدى لتحول ديموجرافى للأراضى على جانبى المحور مع التنوع فى الأنشطة المختلفة، وتنوع المناطق الخدمية والاستثمارية، وتطوير لجميع شبكات المرافق لتتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية المحافظة، حيث يعد المشروع محورا تنمويا متكاملا يلبى كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بالإسكندرية.











