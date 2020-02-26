نائب محافظ الإسكندرية تفتتح تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة

افتتحت الدكتور جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة بنطاق حى غرب والتي تعد إضافة متميزة تتحقق من خلالها خدمة طبية أفضل من شأنها رفع مستوى المنظومة الطبية المقدمة لأهالي كوم الشقافة.



وتفقدت عازر أقسام المستشفى المختلفة للاطلاع علي التجديدات التي تمت بداية من المعمل المركزى وعنبر اقتصادى 5 رجال بداخله غرفتى عزل وصولا إلى قسم تحضير المطهرات مركزى.



وقدمت نائب المحافظ الشكر للمسئولين عن المستشفى ولكل من ساهم في هذا الإنجاز مؤكدة ان هذا التطور لم يتحقق سوى بتضافر الجهود ما بين المجتمع المدني والحكومة، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت والأجهزة الطبية بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حتى يتحقق الهدف الرئيسي للدولة وهو تقديم خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية.

فى جولة مفاجئة تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية وحدة جون لصحة الاسرة بطريق الطابية بنطاق حى المنتزه ثان وذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الجولات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية ومحاسبة أى مقصر تجاه المرضي البسطاء

وخلال الجولة امرت عازر بتحويل 94 طبيب للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل ،على الصعيد ذاته رصدت نائب المحافظ عدد من الملاحظات والمشاكل من ضمنها عدم تواجد مسئول التذاكر وكذا حالة النظافة الغير مرضية تماما ، بالاضافة الى تدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك خلال تفقدها عيادة تنظيم الاسرة وغرفة الطوارئ ومعمل الطفيليات وعيادة الباطنة

و كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، قد أمر بتحويل طاقم استقبال الطوارئ بمستشفى القباري التخصصي غرب المدينة ، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل ، جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها اليوم للمستشفى ، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم واستقبالهم .وتفقد محافظ الإسكندرية أقسام المستشفى المختلفة ، من الاستقبال والطوارئ ، والعناية المركزة ، وبنك الدم ، ووحدة العلاج الكيماوي بقسم الأورام ، ووحدة الغسيل الكلوي ، مشددا على مدير المستشفى بعدم إرهاق مرضى الفشل الكلوي بدفع تكاليف التحاليل المطلوبة منهم شهريا والتزام المستشفى بإجراءها في المواعيد المحددة لها ، فضلا عن ضرورة التأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الاولية وأدوية الطوارئ .على الصعيد ذاته أوضح الشريف أنه سيتم التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالثغر ، لتوفير كافة احتياجات المستشفى من الكوادر الطبية وفرق التمريض ، كما سيتم عقد اجتماع تنسيقي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة طالما كان هناك احتياج حقيقي لها، مطالبا مدير المستشفى بتجهيز تقرير تفصيلي باحتياجاتها .