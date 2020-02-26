"مياه الاسكندرية" تعلن تطوير فرع محرم بك و تركيب 6822 عداد ببشاير الخير

الاسكندرية جاكلين منير

قام المهندس أحمد جابر شحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بجولة تفقدية لمتابعة مختلف أعمال شركة مياه الإسكندرية بالمشروعات القومية القائمة فى الوقت الحالي علاوة على عمليات التطوير بمنشآت الشركة.

وأوضح المهندس أحمد جابر، فى تصريحات صحفية بأن الحملة بدأت بالوقوف على آخر ما قد تم تنفيذه من أعمال تجديد وإنشاء فرع محرم بك حيث تم مراجعة الرسومات الهندسية مع قطاع المشروعات والإشراف على تقسيمات المكاتب والإدارات مع التوصية بمراعاة توفير سبل التهوية والإضاءة الجيدة ودعم مجال صحى وآمن للعاملين.

ثم تم الانتقال إلى منفذ خدمة عملاء محرم بك لمباشرة أحوال العاملين والاطمئنان على إرضاء العميل بتقديم جميع الخدمات بالصورة اللائقة، ولقد تم التعامل مباشرة مع أكثر من عميل وأكدوا على سير الأمور على ما يرام داخل المنفذ من خلال إنهاء جميع الإجراءات اللازمة دوم تعطيل.

وضمن أعمال تطوير محور المحمودية و ما يصاحبها من إحلال وتجديد للخطوط المتهالكة؛ تم معاينة تغيير وتركيب خط قطر (500) مم لتغذية وتحسين الخدمة بمناطق كرموز والمحمودية وحتى مينا البصل.

وفيما يخص المساكن الجديدة بمنطقة بشاير الخير 3، تم تركيب عدد (6822) عداد قطر 4/3 بوصة وعدد (22) عداد قطر (2) بوصة، وجارى إستكمال تركيب باقى العدادات الفرعية والعمومية بجميع الوحدات السكنية بالمنطقة، وتم تحديد أماكن تركيب العدادات مع الأخذ فى الاعتبار المسافات اللازمة للتنفيذ وفقا للمتفق، وانتهى المرور بالإشراف على آخر نتائج حملة التحصيل بشارع عرفان بمحرم بك وما تم من تحصيله من متأخرات وضبط لمنظومة العدادات والقضاء على مخالفات إنشاء مغاسل للسيارات دون تصريح وتركيب الوصلات الخلسة.