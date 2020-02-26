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موسكو ترسل إلى بيونج يانج 1500 جهاز للتشخيص السريع للإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:43 م
موسكو ترسل إلى بيونج يانج 1500 جهاز للتشخيص السريع للإصابة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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أرسلت الحكومة الروسية إلى كوريا الشمالية 1500 جهاز للتشخيص السريع للإصابة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19)، وذكرت وزارة الخارجية الروسية -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه نظرا لاستمرار خطر انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" سلم الجانب الروسى إلى بيونج يانج، بناء على طلب تقدمت به كوريا الشمالية، 1500 جهاز للتشخيص المختبرى السريع لهذا النوع من فيروس كورونا.
 
وأعربت، عن أملها فى أن تساعد هذه الخطوة فى تعزيز القدرة على منع تسلل المرض إلى كوريا الشمالية.
 
كانت بيونج يانج، قد أعلنت فى الـ8 من فبراير الجاري، تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" تعود إلى مواطنة قادمة من الصين.
فرضت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، حجرًا صحيًا على نحو 380 من الأجانب فى جميع أنحاء البلاد، فى محاولة لمنع تفشى فيروس "كورونا المستجد" الذى يجتاح الصين المجاورة، وذكرت صحيفة "رودونج سينمون" المتحدثة باسم حزب العمال الكورى الحاكم أن كوريا الشمالية كثفت بالفعل تدابير وقائية ضد الفيروس، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى مدينة ووهان بوسط الصين.
 
وأضافت أن كوريا الشمالية، قطعت حركة المرور من وإلى الصين وروسيا منذ أوائل هذا العام فى أعقاب انتشار الفيروس الجديد. 
 
وفى وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية التى تديرها الدولة أن "فترة العزل فى أراضى كوريا يتم تمديدها إلى 30 يومًا فى الوقت الحالي"، كما أشارت صحيفة رودونج، أمس الأحد، إلى أن جميع المنتجات التى تصل إلى كوريا الشمالية يجب أن تترك فى مناطق معزولة لمدة 10 أيام.
 
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية لم تفصح عن تفاصيل الأجانب، لكن خبراء الشؤون الخارجية توقعوا أن يكونوا دبلوماسيين متمركزين فى بيونج يانج وأولئك الذين يشاركون فى التجارة مع كوريا الشمالية.
 
 

روسيا

موسكو

كوريا الشماليه

كورونا

فيروس كورونا

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