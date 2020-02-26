يذكر أن روسيا أكدت في وقت سابق تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف -خلال كلمة فى الغرفة الاجتماعية الروسية اليوم الأربعاء، إن بلاده تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن فريق خبراء لجنة مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة يقوم بالإبلاغ بانتظام عن نقل الأتراك للمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وهو ما نؤكد حدوثه.