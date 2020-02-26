موجز الحوادث.. الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج فى جهة واحدة فقط

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأربعاء، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



وزارة الداخلية

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

شددت وزارة الداخلية على ضرورة توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن اختيار الجهة التى يريد الحج من خلالها "قرعة - سياحة – تضامن"، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل منه طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أى جهة أخرى عقب إجراء القرعة.



أرشيفية

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بترويج أدوية وقطع أثرية وعملات عبر مواقع التواصل

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط 4 أشخاص، بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، ببورسعيد، المنوفية، قيامهم بالترويج لبيع الأدوية مجهولة المصدر والقطع الأثرية والعملات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت

البيئة والمسطحات المائية تضبط 89 قضية متنوعة فى مجال حماية الثروة السمكية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة، ومن أبرزها القضايا ضبط 89 قضية متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية.

"الداخلية" تنهى سلسال الدم فى جلستى صلح لخصومات ثأرية بالفيوم وأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قصر حيدر بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط ،كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية عزبة خليل الجندى بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

الأموال العامة تخصص إميل وتليفونات لتلقى بلاغات تتعلق بالإضرار بالمال العام

خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمقرها بالقاهرة هواتف تليفونية لتلقى البلاغات التى تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال.

الأمن العام يداهم بؤرا إجرامية بأسيوط ويضبط سلاح و70 هارب من أحكام

وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام ضمت مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز القوصية أمن أسيوط.

فيديو .. انتشار أمنى بمحيط مقابر أسرة مبارك استعدادا لدفن جثمان الرئيس الراحل

شهدت مقابر أسرة الرئيس الراحل حسنى مبارك صباح اليوم تواجدا مكثفا لقوات الأمن استعدادا لدفن جثمان الرئيس الراحل.



محكمة -أرشيفية

تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان للمطالبة بتعويض 25 مليون جنيه

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

إدارة المرور تضبط 5314 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 5314 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1989 تجاوز السرعة المقررة، 155 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 16 دراجات نارية مخالفة، 17 مخالفة "موقف عشوائى"، 53 مخالفة شروط الترخيص، 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.