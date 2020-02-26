موجز الاقتصاد المصرى.. مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع فى 2019

نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس ، وأبرزها تصريح وزيرة التخطيط حول قيمة استثمارات قطاع الصناعة خلال عام 2019 ، وكذلك اجمالى صادرات مصر من السلع، وخبر آخر بتعلق بالمبادرات التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات.
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع فى 2019 والملابس الجاهزة تتصدر
حقق إجمالي الصادرات المصرية خلال شهر ديسمبر والفترة "يناير/ ديسمبر"، مليار و69 مليون دولار، طبقا لدرجة التصنيع، موزعة على عدد من السلع تامة الصنع، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التنمية الصناعية تعتمد مكتبين استشاريين جديدين تنفيذا لقانون التراخيص الصناعية
قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي اليوم باعتماد مكتبين استشاريين جديدين كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية.. والذي أتاح استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة انهاء إجراءات المستثمر
جهاز تنمية المشروعات يطلق أكثر من 30 مبادرة تنموية لتحسين مستويات المعيشة
قال نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن الجهاز خلال عام 2019 قد أطلق وشارك في تنفيذ ما يزيد على 30 مبادرة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف الإسراع في عجلة التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب والارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين وكذلك خدمة الاقتصاد القومي.
النقد الدولى: مستوى الدين العام لجنوب أفريقيا اقترب من "الخط الأحمر"
أعلن مونتفورت ملاشيلا مندوب صندوق النقد الدولى في جنوب إفريقيا أن مستوى الدين العام لجنوب إفريقيا وصل إلى حد لا يمكن تحمله بعد أن اقترب من "الخط الأحمر" لدى وكالات التصنيف الائتماني والمقدر بـ 60% من الناتج الاقتصادي.
الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح 3 شركات بالبورصة لزيادة رأس مالها المصدر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح 3 شركات بغرض زيادة رأس المال وهى سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلى -أية.تي.ليس، النصر للأعمال المدنية، وذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
البورصة تغرم 4 شركات 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على 4 شركات بقيمة 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
أزمات أنقرة الاقتصادية تشتعل.. إفلاس شركة إنتاج كهرباء تركية
أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة إنتاج الكهرباء الجديدة المساهمة التي يمتلك فيها الرئيس السابق لنادي جلطة سراي أونال أيسال حوالي 60% من أسهمها، أعلنت إفلاسها خلال الساعات الماضية
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