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موجز الاقتصاد المصرى.. مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع فى 2019

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:00 م
موجز الاقتصاد المصرى.. مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع فى 2019 صادرات مصريه
كتب أحمد حسن

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نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس ، وأبرزها تصريح وزيرة التخطيط حول قيمة استثمارات قطاع الصناعة خلال عام 2019 ، وكذلك اجمالى صادرات مصر من السلع، وخبر آخر بتعلق بالمبادرات التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات.
 
 
 
 
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
 
 
مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع فى 2019 والملابس الجاهزة تتصدر
 
 
 
التنمية الصناعية تعتمد مكتبين استشاريين جديدين تنفيذا لقانون التراخيص الصناعية
 
 
 
جهاز تنمية المشروعات يطلق أكثر من 30 مبادرة تنموية لتحسين مستويات المعيشة
 
 
 
النقد الدولى: مستوى الدين العام لجنوب أفريقيا اقترب من "الخط الأحمر"
 
 
 
الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح 3 شركات بالبورصة لزيادة رأس مالها المصدر
 
 
 
 
 
البورصة تغرم 4 شركات 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
 
 
 
أزمات أنقرة الاقتصادية تشتعل.. إفلاس شركة إنتاج كهرباء تركية
 
 
 
 
 

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وزيره التخطيط

جهاز المشروعات

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