موجز الاقتصاد المصرى.. مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع فى 2019

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس ، وأبرزها تصريح وزيرة التخطيط حول قيمة استثمارات قطاع الصناعة خلال عام 2019 ، وكذلك اجمالى صادرات مصر من السلع، وخبر آخر بتعلق بالمبادرات التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات.

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

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