موجز أخبار مصر.. جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك بمسجد المشير

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية كاملة لجنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فضلا عن مزيد من التغطيات الرياضية والفنية والاقتصادية المختلفة

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

أول صور لنعش الرئيس الأسبق حسنى مبارك عقب وصوله مسجد المشير

ينشر " اليوم السابع" صورا لنعش جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة.

وفيما يستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.

التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق 15 سنة

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل البدء في تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (الفردان - بورسعيد – بئر العبد)؛ الذي تعرض للسرقة عقب ثورة 25 يناير 2011؛ وذلك في ضوء قيام وزارة النقل بحصر السرقات التي تمت خلال الفترة من 2011 – 2012. ويهدف المشروع إلى الاستفادة بكوبري الفردان الجاري تطويره وازدواجه واستكماله على قناة السويس الجديدة، وكذا ربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق (القنطرة – العريش).

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

منذ توليه رئاسة مصر فى عام 1981 عقب اغتيال السادات، حرص الرئيس الأسبق حسنى مبارك على تبنى سياسات فى الداخل والخارج تخرجه نسبيا من عباءتى سلفية جمال عبد الناصر والسادات، فابتعد عن نهج إعطاء الأولوية للقومية العربية الذى اتبعه الأول، وتجنب الصدام مع الجوار الذى سار عليه الثانى لاسيما بعد توقيعه مساعيه للسلام مع إسرائيل فى السنوات الأخيرة من حكمه.

اتحاد الكرة يحقق فى شكاوى 60 حكما ضد جمال الغندور

فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، التحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكام ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية والتى وصل عددها 60 شكوى، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنهم تلقوا خلال الأيام الماضية ما يقرب من 60 شكوى من الحكام سواء الدوليين أو الدرجة الأولى أو الثانية ضد جمال الغندور بداعى تعرضهم للظلم وعدم منحهم فرصة الظهور فى المباريات، وهو ما سيتم التحقيق فيه خلال الساعات المقبلة.

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا تراجع ملحوظ اليوم الأربعاء، عقب هبوط أوقية الذهب إلي 1645 دولاراً نزولا من 1683 وهو أعلي مستوي بلغه المعدن النفيس عالمياً منذ مارس 2013.

وفى سوق الصاغة بمصر، تراجع سعر الذهب بقيمة جنيه بعد هبوطها أمس 12جنيها ، ليسجل سعر جرام الذهب في مصر بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 712 جنيها للجرام.

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات والإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه جارى رصد ومراجعة النتائج وتسجيل النتائج على موقع الوزارة من قبل التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات.

وأوضحت المصادر أن التصحيح الإلكترونى تم الانتهاء منه وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوية المعدلة قريبا.

وزير الرى يصل واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة

وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والوفد الفني المرافق له العاصمة الأمريكية واشنطن لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، والذى يُعقد على مدار يومى الخميس والجمعة.

ويعقد الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والرى، والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا)، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولى، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة

الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لـ"تكميلية سمالوط" اليوم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفى تعقده بمقرها اليوم فى الثانية عشر والنصف ظهرا، تفاصيل الجدول الزمنى المتعلق بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا.

ويتضمن الجدول الزمنى دعوة الناخبين للاقتراع فى الدائرة ، حيث تعلن الهيئة مواعيد الانتخابات فى الداخل والخارج ، كما تعلن مواعيد تقديم طلبات الترشح ، مرورا بمواعيد تقديم التظلمات والفصل فيها ، والدعاية الانتخابية والصمت الدعائى ، وانتهاء بإعلان النتائج.

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بدء من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، وذلك بعد موجة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد ووصلت لذروتها الاثنين الماضى ، حيث تساقطت الأمطار الغزيرة والرعدية على أغلب الأنحاء وامتدت للقاهرة والجيزة.

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء، بداية التحسن فى الأحوال الجوية ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :

- توقعات بطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى

- تظهر الشبورة تكون كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة بالقاهرة الكبرى

- يشهد الوجه البحرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا

- شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة على الوجه البحرى

- السواحل الشمالية الغربية تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا،

- كما تظهر الشبورة تكون كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح معتدلة

البترول: اتفاق مع 3 شركات عالمية على التعاون باستثمارات 15.2مليار دولار

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2020-2021 بحضور الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رؤساء الشركة القابضة للبتروكيماويات والقابضة للغازات الطبيعية والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

سيذكر التاريخ مالنا وما علينا.. إن الوطن باق والأشخاص زائلون.. كلمات قالها مبارك فى خطاب ما قبل التنحى 2011: هذا الوطن العزيز هو وطنى فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت.. وننشر أبرز 10 عبارات مؤثرة فى الخطاب

24 ساعة بالتمام والكمال مرت على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء 25 فبراير بعد معاناته لسنوات من المرض، حتى تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، حيث ظل خطابه الأخير قبل التنحي للرئيس الأسبق مبارك الأكثر تداولاَ وانتشاراَ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعنون بـ"سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا.. إن الوطن باق والأشخاص زائلون".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

مرض أصاب مبارك قبل وفاته.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الاثنى عشر النادر

آثار خبر إعلان طبيب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن مبارك كان يعانى من سرطان الاثنى عشر قبل وفاته، الكثير من التساؤلات عن هذا النوع من السرطان خاصة انه غير شائع لدى الكثير مثل سرطان المعدة والأمعاء.

الاثني عشر هو أول وأقصر جزء من الأمعاء الدقيقة، ويقع بين المعدة والأمعاء الدقيقة، ويتشكل الاثني عشر مثل حدوة حصان ويتلقى الطعام المهضوم جزئيا من المعدة.

يلعب هذا الجهاز دورًا رئيسيًا في العملية الهضمية، حيث يتم إفراز مواد كيميائية والصفراء في الاثني عشر، للمساعدة في هضم الطعام الذي ينتقل من المعدة، وهنا تبدأ الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى في الامتصاص داخل الجسم.

رئيس مصلحة الضرائب: إلغاء الحجز على الممول فى حالة تقديم طلب للتصالح

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا ً، ويتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون ، وذلك وفقاً لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020 ، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية ؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية .

وأوضح "رئيس المصلحة" أنه وفقاً لهذا القانون يمكن للممول الراغب في إنهاء منازعته أمام لجان الطعن أو المحاكم أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة . وبالنسبة للممولين الذين تم الربط عليها من خلال الضريبة المستحقة طبقاً لقرارات لجان طعن وتم الطعن عليها أمام المحاكم يمكنها أيضاً الاستفادة من هذا القانون بأن تقوم بتقديم طلب التصالح مصحوباً بسداد نسبة 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها .

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ينشر اليوم السابع مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث سيتم إجراء حوار مجتمعى عليه واستطلاع رأى طلاب الثانوية العامة فى ترتيب المواد داخل جدول الامتحانات قبل اعتماده بشكل رسمى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة، 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس المقبل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.

أول صورة لجثمان الرئيس الأسبق داخل مسجد المشير

نشرت وكالة الأنباء رويترز قالت إنها لجثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة.

وفيما يستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.

التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق 15 سنة

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل البدء في تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (الفردان - بورسعيد – بئر العبد)؛ الذي تعرض للسرقة عقب ثورة 25 يناير 2011؛ وذلك في ضوء قيام وزارة النقل بحصر السرقات التي تمت خلال الفترة من 2011 – 2012. ويهدف المشروع إلى الاستفادة بكوبري الفردان الجاري تطويره وازدواجه واستكماله على قناة السويس الجديدة، وكذا ربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق (القنطرة – العريش).

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لمدة 15 سنة، وهو ما سيسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.