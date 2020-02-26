منظمة الصحة العالمية: انتشار فيروس كورونا "مقلق للغاية" لكنه ليس وباء

جنيف (رويترز)

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع المفاجئ فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلق للغاية" لكن لا يزال بالإمكان احتواء الفيروس، وإنه لم يصل بعد إلى حد الوباء.

وأضاف فى تصريحات لدبلوماسيين فى جنيف "استخدام كلمة وباء بشكل غير مدروس ليست له فائدة تذكر، بل له مخاطر كبيرة من حيث تضخيم الخوف والوصمة بشكل غير مبرر وإصابة الأنظمة بالشلل. وقد يشير كذلك إلى أننا لم نعد قادرين على احتواء الفيروس وهذا غير حقيقي".

وقال إن بعثة منظمة الصحة العالمية لإيران- التى كان من المقرر أن تصل أمس الثلاثاء- ستسافر فى مطلع الأسبوع.