منح الدكتورة هالة زايد جائزة "التميز فى التغطية الصحية"

يتسلم الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمشرف على العلاقات الصحية الخارجية، اليوم، نيابةً عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، جائزة "التميز في تعزيز التغطية الصحية"، والتي يمنحها لها ملتقى اتحاد المستشفيات العربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرشمي للوزارة، أن ملتقى اتحاد المستشفيات العربية، كان قد دعا في دورته الثانية والعشرين، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية لتسليمها جائزة "التميز في تعزيز التغطية الصحية"، وذلك تقديرًا لجهودها في إحداث طفرة وتطور واضح بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأضاف أن حفل ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي، يكرم الدكتورة هالة زايد لما حققته من إنجاز في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية والتي نالت إشادات دولية عدة.

يذكر أن اتحاد المستشفيات العربية، أطلق جائزة التميز والقيادة في عالم الصحة عام 2004، وذلك بهدف تقديم النموذج الأمثل للمشاريع والشخصيات المتميزة في عالم الصحة، وتسليط الضوء على المبادرات والأعمال والمشروعات الرائدة في عالم الصحة، بما يساهم في تعزيز جودة خدمات قطاع الرعاية الصحية في الوطن العربي.

وتمنح جائزة اتحاد المستشفيات العربية لعدد محدود من الشخصیات العامة ذات الجھود الواضحة في المجال الصحي، حیث تم منحھا خلال السنوات الماضية إلى كل من سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، وسمو الأمیر الولید بن طلال ، والأستاذ عمرو موسى، الأمین العام السابق لجامعة الدول العربیة، وعددا محدود من وزراء الصحة العرب.