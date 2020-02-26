مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع فى 2019 والملابس الجاهزة تتصدر

كتب: مدحت عادل

حقق إجمالي الصادرات المصرية خلال شهر ديسمبر والفترة "يناير/ ديسمبر"، مليار و69 مليون دولار، طبقا لدرجة التصنيع، موزعة على عدد من السلع تامة الصنع، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصدرت الملابس الجاهزة قائمة الصادرات المصرية الأكثر ارتفاعا خلال فترة التقرير، حيث بلغت صادرات هذا القطاع نحو 143 مليون و911 ألف دولار، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من منتجات الألبان، وبلغت 26 مليون دولار، والخضر المجمدة أو مبردة وبلغت نحو 13 مليون دولار، والبصل المجفف وبلغت صادراته 4 ملايين دولار، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وبلغت صادراتها 69 مليون دولار.

وشملت قائمة الصادرات أيضا، الأدوية ومحضرات صيدلية وبلغت 29 مليون دولار، والأسمدة 56 مليون دولار، ومستحضرات عطور وتجميل وبلغت 14 مليون دولار، وصابون ومحضرات تنظيف بـ19 مليون دولار، ومغاطس وأحواض من لدائن وبلغت 5 ملايين دولار فقط، وإطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل وبلغت 10 ملايين دولار.

وضمت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من الورق الصحي وبلغت 11 مليون دولار، والأقمشة القطنية بـ21 مليون دولار، والسجاد والكليم بـ29 مليون دولار، بالإضافة إلى البلاط وأدوات صحية وزخرفية بـ25 مليون دولار، والأثاث بـ16 مليون دولار، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بـ9 ملايين دولار، ومصنوعات من لدائن بـ16 مليون جنيه.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة عام 2018، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصادرات نحو 2.59 مليار دولار في ديسمبر 2019، مقابل 2.57 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 0.5%.