سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ملك المغرب يعزى الرئيس السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:50 م
ملك المغرب يعزى الرئيس السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك الملك محمد السادس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث ملك المغرب الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،وقال الملك محمد السادس فى البرقية " تلقيت ببالغ التأثر نعى رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسنى مبارك ، تغمده الله بواسع رحمته وأسدل عليه أردية غفرانه".

 

وأعرب الملك محمد السادس للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، عن أحر التعازى وأصدق مشاعر المواساة فى هذا المصاب الأليم ، مستحضرا "ما كان يتحلى به الراحل من غيرة صادقة على مصالح بلده العليا ، وما كان يربطه بالمملكة المغربية من وشائج الأخوة المتينة والتقدير الكبير ، فضلا عما كان مشهودا له به من التزام وحرص على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".

 

وأضاف الملك محمد السادس " وإذ أضرع إلى العلى القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء ، وأن يحفظكم من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر ، أرجو أن تتفضلوا ، فخامة الرئيس وأخى العزيز ، بقبول أصدق مشاعر تعاطفى ، مشفوعة بأسمى عبارات مودتى وتقديري"

 


الملك محمد السادس

مبارك

وفاة مبارك

حسنى مبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة