مفيد شهاب: مبارك كان يحترم جميع معاونيه ولم يجرح أحد فى يوم من الأيام

كتب - أحمد صلاح العزب

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إننا ننعى مصر كلها وأسرة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل كان رجل دولة، وعمل الكثير والكثير من أجل البلاد، والحفاظ على استقرارها، مضيفا أنه يتذكر الكثير من المواقف لمبارك التى تؤكد على ذلك أثناء فترة العمل معه.

وأضاف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، فى مداخلة هاتفية لـ"90 دقيقة" مع الإعلامى محمد الباز، على شاشة المحور، كان لى شرف العمل مع الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، وكان يحترم معاونيه ويقدرهم، ولم يكن يقبل أن يجرح أحد من معاونيه ووزراءه، وأنه كان ينتقد بحياء شديد وتميز بالإنسانية فى تعامله مع الجميع، والتاريخ سيظل يتذكر أنه صاحب الضربة الجوية.

وأوضح أن أكثر ما يتذكره متابعته لقضية استرداد طابا على مدار 6 سنوات، حيث كان قلقا ومصمما على استرداد كامل الأرض، مشيرا إلى أن مبارك كاد أن يبكى فور صدور الحكم باسترداد طابا".