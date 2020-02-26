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مفيد شهاب: مبارك كان يحترم جميع معاونيه ولم يجرح أحد فى يوم من الأيام

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:39 م
مفيد شهاب: مبارك كان يحترم جميع معاونيه ولم يجرح أحد فى يوم من الأيام برنامج 90 دقيقة
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إننا ننعى مصر كلها وأسرة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل كان رجل دولة، وعمل الكثير والكثير من أجل البلاد، والحفاظ على استقرارها، مضيفا أنه يتذكر الكثير من المواقف لمبارك التى تؤكد على ذلك أثناء فترة العمل معه. 
 
وأضاف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، فى مداخلة هاتفية لـ"90 دقيقة" مع الإعلامى محمد الباز، على شاشة المحور، كان لى شرف العمل مع الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، وكان يحترم معاونيه ويقدرهم، ولم يكن يقبل أن يجرح أحد من معاونيه ووزراءه، وأنه كان ينتقد بحياء شديد وتميز بالإنسانية فى تعامله مع الجميع، والتاريخ سيظل يتذكر أنه صاحب الضربة الجوية.
 
وأوضح أن أكثر ما يتذكره متابعته لقضية استرداد طابا على مدار 6 سنوات، حيث كان قلقا ومصمما على استرداد كامل الأرض، مشيرا إلى أن مبارك كاد أن يبكى فور صدور الحكم باسترداد طابا".

وتوفى حسنى مبارك صباح أمس الثلاثاء بمستشفى الجلاء، عن عمر ناهز 91 عاما بعد معاناته مع المرض، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر.

الرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

وتخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

 


برنامج 90 دقيقة

مفيد شهاب

الرئيس الراحل مبارك

رحيل مبارك

مبارك

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