سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معهد: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:42 ص
معهد: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى النفط
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط إلى 444.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع قدره مليوني برميل.

وقال المعهد إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 411 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن معدلات استهلاك المصافي من الخام انخفضت بمقدار 282 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 74 ألف برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 706 آلاف برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 280 ألف برميل يوميا.


معهد البترول الأمريكي

مخزونات النفط

النفط

مخزونات البنزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة