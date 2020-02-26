معهد: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى

رويترز

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط إلى 444.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع قدره مليوني برميل.

وقال المعهد إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 411 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن معدلات استهلاك المصافي من الخام انخفضت بمقدار 282 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 74 ألف برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 706 آلاف برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 280 ألف برميل يوميا.