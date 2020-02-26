معارض "الداخلية" تساهم في خفض أسعار السلع بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

دشنت وزارة الداخلية، معارض لبيع السلع والمواد الغذائية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نفوس المواطنين، بعدما هبطت المعارض بأسعار السلع لأكثر من 20%.

كما شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية، خاصة سوق الجمعة أشهر الخضراوات والفاكهة بمدينة الإسماعيلية، انخفاضا ملحوظًا في الأسعار.

يقول إسماعيل أبو السعود، موظف، إن معارض وزارة الداخلية تبرهن على اهتمام الدولة بالمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، موضحًا أن الأسعار في المعرض تنخفض بصورة ملحوظة عن مثيلتها في المحال التجارية ومحلات التجزئة، خاصةً أسعار السلع والخضراوات والسكر والزيت ومنتجات المعرض بالكامل، والتي تُعد بمثابة "الهدية" للمواطنين، على حد قوله.

وأوضح أبو السعود، أنه يحرص على شراء منتجات المعارض التي توفرها الوزارة بأسعار تنافسية عن مثلاتها بالسوق، لافتًا إلى أن سعر اللحوم والمجمدات أقل بكثير من تلك المعروضات بمحلات التجزئة، حيث وصل سعر كيلو اللحمة إلى 80 جنيهًا.

فيما يشير محمد إسماعيل، طالب جامعي، إلى أن الأسعار في المتناول بصورة كبيرة داخل المعارض، وأن الدولة مُمثلة في وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف إسماعيل، أن أسعار السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطنون بصورة يومية متوفرة وفي المتناول، موضحًا أن المعارض تساهم بصورة كبيرة في إحداث حالة من الرضا لدى المواطنين عن خفض الأسعار والنزول بها إلى متناول نفقاتهم.

في السياق ذاته، يقول الحاج جمعة الفل، رئيس الجمعية العامة لخدمة تجار التجزئة بالإسماعيلية، وممثل تجار التجزئة، إن أسعار الخضراوات والفاكهة بـ"سوق الجمعة"، أشهر أسواق الخضراوات والفاكهة بالمدنية، شهدت انخفاضًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرر تطوير ورفع كفاءة سوق الجمعة، ليتناسب مع الإقبال الكبير عليه يوميًا من أهالي المحافظة، بعد الإهمال الذى تعرض له لسنوات طويلة.

أضاف، جمعة الفل، أن أسعار الخضراوات، اليوم، كانت، الطماطم من 2.5 إلى 3.5، والبطاطس من 2.5 إلى 3 جنيه، والبصل الأبيض 3.5، والبصل الأحمر 6.5، والكوسة من 3.5 إلى 4، والفاصوليا من 5 إلى 6، والسبانخ من 4 إلى 5، والملوخية 8، والقلقاس 8 جنيه، والخيار من 4 الى 5، والفاصوليا 6.5، والباذنجان الرومي من 4 إلى 5، وباذنجان ‏فلفل شطة 6.5، فلفل رومي 6.5، وفلفل روسي 6.5، والتوم من 15 إلى 20، المون من 6.5 إلى 8، ‏الكرنب من 7 إلى 10 جنيه.

‏بالنسبة لأسعار الفاكهة وصل سعر الموز من 6.5 إلى 8، واليوسفى من 2.5 إلى 4، واليوسفى الصيني 3.5، البرتقال أبو سرة من 5 إلى 6.5، والبرتقال السكري من 4 إلى 5، والبرتقال البلدي من 4 إلى 5، والفراولة من 6.5 إلى 8، والجوافة ثلاجة من 12 إلى 15، والتفاح ‏جولدي من 10 إلى 12، والتفاح الأحمر من 12 إلى 15 والتفاح الأحمر الأصلي من 18 إلى 22.

وشهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس واللواء جمال غزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية واللواء الدكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب وزير الانتاج الحربي افتتاح معرض جامعة قناة السويس لمنتجات الوزارات والمؤسسات المختلفة والذى يقام على مدار 4 أيام من 24 إلى 27 من فبراير الجارى بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الجديدة.

ويضم المعرض منتجات صناعات ومنتجات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والمناطق الصناعية التى أقامتها الدولة.

كما يضم المعرض العديد من المنتجات الغذائية المختلفة والأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوات الطبية والإكسسوارات والأثاث والملابس الجاهزة كما يتيح خدمة الدفع عن طريق التقسيط سواءً من خلال الفيزا كارت أو إحدى البنوك فضلاً عن العديد من الخصومات على الأسعار.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للتوسع فى إقامة معارض متحركة بالجامعات المصرية لعرض منتجات الوزارات والمؤسسات المختلفة ومواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير كل السلع بأسعار مخفضة وتحت شعار "تحيا مصر".