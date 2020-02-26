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مصر تستضيف الملتقى العربى ال12 للإعلام السياحى بمشاركة 14 دولة عربية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص
مصر تستضيف الملتقى العربى ال12 للإعلام السياحى بمشاركة 14 دولة عربية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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تستضيف مصر اليوم الاربعاء فعاليات الملتقى العربي الـ12 للإعلام السياحي، بمشاركة 14 دولة عربية تحت رعاية الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمشاركة 40 إعلاميا من دول السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق والسودان وفلسطين وليبيا ومصر، الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية الأسبق 

ولفت أحمد عليوة، رئيس الجمعية الأردنية للإعلام السياحي، إلى أن ورش العمل الخاصة بالملتقى ستناقش "تأثيرات القوى الناعمة في تشكيل الصورة الذهنية السياحية، كما ستطرح أهم المعوقات أمام صناعة السياحة العربية والمصرية حاليا وآليات عبور هذه الصناعة المهمة لهذه المعوقات.

وأكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية على أهمية عقد الملتقى سنويًا في مصر لإلقاء الضوء على المقومات السياحية المصرية وترويجا للسياحة بها، مشيرا إلى أهمية دور الإعلام المؤثر لنقل صورة إيجابية لدعم السياحة بمصر نظرا لتوافر أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثرية، وبها العديد من المعالم والمتاحف المتنوعة، سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات الطبية.

وستشهد الفعاليات لأول مرة تكريم الرواد مثل اسم الراحلة الإعلامية جانيت فرج والكاتب الكبير جلال دويدار، لافتا إلى أن إطلاق أول جوائز للتميز السياحي في مصر، وتضم فئات الإعلام السياحي والشركات والهيئات والشخصيات المؤثرة في مسيرة قطاع السياحة المصري، بالإضافة إلى تكريم الإعلاميين المصريين المتخصصين.

ونظم المركز العربي للإعلام السياحي العام الماضى حفل تكريم كبير للفائز بجوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي بالتعاون مع وزارة السياحة، وبحضور مسؤلين عرب واعضاء من السلك الدبلوماسي بالقاهرة وممثلين عن الهيئات السياحية والثقافية بالوطن العربي، و اعدت وزارة السياحة العام الماضى للمشاركين برنامج بين القاهرة والغردقة والعين السخنة لمدة أسبوع الى جانب ورش عمل وبرامج تدريبية، وأكدت وزارة السياحة فى كلمتها خلال الملتقى أن السياحة ليست موردا اقتصاديا فقط وإنما تبادل ثقافى بين الدول والشعوب، مضيفة أن مصر تسعى دائما لتطوير السياحة بينها وبين الدول العربية.


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